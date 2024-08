Précédant l'événement de vote régional - Le président de la BDI Russworm critique l'AfD en Thuringe

Le président de la Fédération des Industries d'Allemagne, Siegfried Russwurm, du BDI, a remis les points sur les i à l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) avant le vote régional en Thuringe. Il craint que la position hostile de l'AfD envers les étrangers puisse aggraver le problème déjà existant de pénurie de travailleurs qualifiés en Allemagne, comme il l'a mentionné à "World."

Russwurm a également remis en question le leader thuringien de l'AfD, Bjoern Hoecke. Celui-ci s'était précédemment prononcé contre l'initiative "Fabriqué en Allemagne - Fabriqué par la diversité" et avait souhaité du tort financier aux entreprises participantes. Selon Russwurm, ces déclarations sont préoccupantes pour l'économie et démontrent l'incompétence du parti. Il a réaffirmé qu'une implication gouvernementale de l'AfD pourrait sérieusement nuire à l'économie et à la prospérité de l'Est de l'Allemagne. Le parti se présente trompeusement comme le représentant des petites et moyennes entreprises de la région.

Les politiques économiques de l'AfD, telles que défendues par Hoecke, pourraient potentiellement décourager les talents étrangers essentiels à la main-d'œuvre qualifiée de l'Allemagne, compte tenu de sa position critique envers les étrangers. De plus, un gouvernement de l'AfD dans l'Est de l'Allemagne pourrait entraver la croissance économique et la prospérité de la région, comme prévenu par Russwurm du BDI en Allemagne.

