Le président de gauche, Wissler, préconise une séparation plus précoce de BSW.

Avant les récents événements, des préoccupations avaient été soulevées "à l'époque" concernant la situation, comme l'avait souligné Wissler. "Je partageais les critiques de contenu de Wagenknecht et de sa compagnie, mais j'avais sous-estimé la menace pour le parti à ce moment-là", a-t-elle reconnu.

En devenant chef de parti en 2021, "je pensais que nous pouvions préserver l'unité de la Gauche et intégrer beaucoup de choses dans ce parti diversifié", a-t-elle déclaré. Cependant, elle a découvert par la suite qu'il "n'y avait plus de terrain d'entente".

Malheureusement, la direction de la Gauche a laissé "notre parti être déchiré de l'intérieur et à travers les médias pendant des années", a regretté Wissler. "Les conséquences de la scission ont été aussi catastrophiques que prévisibles".

L'ancienne cheffe du groupe parlementaire de la Gauche, Sahra Wagenknecht, a fondé le BSW à l'automne 2023 et a quitté la Gauche avec ses partisans. Cela a entraîné la dissolution du groupe parlementaire de la Gauche au Bundestag, car les députés restants ne remplissaient plus le seuil pour le statut de faction. Depuis, il y a deux groupes au Bundestag : la Gauche et le BSW.

Aux élections européennes de juin, le BSW a surpassé la Gauche dans tout le pays. De même, dans les sondages pour les élections régionales en Thuringe, Saxe et Brandebourg en septembre, le BSW performe mieux, parfois de manière significative. Selon les sondages nationaux actuels, le BSW atteint des scores de huit à dix pour cent, tandis que la Gauche stagne en dessous de cinq pour cent.

