Le président chinois Xi Jinping salue la coopération avec la Russie alors que les échanges commerciaux records dépassent l'objectif de 200 milliards de dollars

Le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie a dépassé les 200 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de l'année, a déclaré le dirigeant chinois Xi Jinping lors d'une rencontre avec le Premier ministre Mikhail Mishustin mercredi, marquant la réalisation en avance d'un objectif fixé par M. Xi et son homologue russe Vladimir Poutine en 2019.

Les deux dirigeants s'étaient alors engagés à atteindre la barre des 200 milliards de dollars d'ici à 2024. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont continué à se développer à la suite de l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin en 2022, augmentant d'environ 30 % en 2022 pour atteindre le chiffre record de 190 milliards de dollars.

Les derniers chiffres du commerce montrent "la forte résilience et les vastes perspectives" de la coopération, a déclaré M. Xi mercredi.

Les deux parties devraient "exploiter pleinement les avantages de la confiance politique mutuelle" et "approfondir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie et de la connectivité", a déclaré M. Xi lors de la réunion, selon l'agence de presse nationale chinoise Xinhua.

La Chine, deuxième puissance économique mondiale, s'est imposée comme une bouée de sauvetage économique essentielle pour la Russie après que les États-Unis et leurs alliés ont réduit leurs échanges commerciaux et imposé des sanctions à la suite de l'invasion de son voisin par Moscou, suscitant des critiques selon lesquelles Pékin soutient l'effort de guerre de la Russie, malgré ses affirmations de neutralité dans le conflit et ses appels à la paix.

Les dirigeants chinois considèrent Moscou comme un contrepoids essentiel face à un Occident hostile et ont critiqué les sanctions occidentales. La Chine n'a pas soutenu les efforts déployés par les Nations unies pour censurer la Russie, tout en augmentant ses achats d'énergie à son voisin du nord et en devenant un fournisseur essentiel de biens de consommation pour son marché isolé.

Les données des douanes chinoises publiées au début du mois montrent que les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont atteint le chiffre record de près de 218,2 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2023. Ce chiffre ne représente toutefois que 4 % des 5,41 billions de dollars de commerce mondial de la Chine au cours de la même période.

Les deux pays ont également renforcé leur coopération dans un grand nombre de domaines au cours de la visite de deux jours de M. Mishustin, qui a notamment participé à une réunion annuelle de haut niveau de fin d'année coprésidée par le premier ministre chinois Li Qiang le mardi.

Les accords signés portent notamment sur le renforcement des échanges commerciaux, des transports, du commerce électronique et des procédures douanières, ainsi que sur l'amélioration de la coopération en matière de développement des routes maritimes arctiques, de construction aéronautique, d'exploration spatiale et de navigation par satellite, selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères.

Par ailleurs, les armées chinoise et russe ont tenu des consultations régulières mercredi et se sont mises d'accord pour "améliorer le niveau de coordination stratégique" entre elles et "apporter de nouvelles contributions à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde", a déclaré le ministère chinois de la défense.

Au cours de ses entretiens, Mishustin a salué "l'amitié séculaire entre les peuples russe et chinois" et a déclaré que les relations entre les deux voisins avaient atteint "le niveau le plus élevé jamais atteint", selon le média d'État russe Tass.

Au cours de l'année écoulée, Xi et Poutine se sont rencontrés deux fois en tête-à-tête, chacun ayant effectué peu de voyages à l'étranger au cours des deux dernières années.

M. Xi a choisi Moscou pour sa première visite à l'étranger quelques jours après avoir entamé son troisième mandat à la présidence de la Chine, une première pour la Chine, au début de l'année. M. Poutine a effectué une rare visite à Pékin en octobre, où il a été l'invité d'honneur d'un forum célébrant le projet d'infrastructure "la Ceinture et la Route" de M. Xi.

Lors d'une émission de fin d'année diffusée en direct la semaine dernière, M. Poutine a salué les relations avec la Chine, qualifiant le niveau de coopération de "sans précédent" et prévoyant une augmentation de 30 % des échanges commerciaux par rapport à l'année précédente.

"Les gouvernements russe et chinois sont profondément impliqués dans la réalisation des objectifs que nous avons fixés ensemble, mon ami le président Xi Jinping - également ami de la Russie - et moi-même. Le travail progresse rapidement, régulièrement et avec confiance", a déclaré M. Poutine, selon une transcription du Kremlin.

Laura He et Mengchen Zhang de CNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com