Le président chinois Xi affirme que la "réunification" avec Taïwan est "inévitable" à l'approche d'élections cruciales

"La réalisation de la réunification complète avec la mère patrie est une voie inévitable du développement, elle est juste et correspond à la volonté du peuple. La patrie doit être réunifiée et le sera", a déclaré M. Xi dans un discours prononcé à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong.

Ces propos font écho à ceux tenus précédemment par M. Xi, l'un des dirigeants chinois les plus puissants depuis Mao, qui a fait de la prise de contrôle de Taïwan une pierre angulaire de son objectif plus large de "rajeunir" la Chine pour qu'elle devienne un lieu de pouvoir et de stature à l'échelle mondiale.

Mais elles revêtent une importance particulière aujourd'hui, à quelques semaines d'un vote présidentiel crucial à Taïwan. Dans ce pays, les divergences de vues entre les partis politiques sur les relations avec la Chine font souvent des élections un test décisif de l'opinion publique à l'égard de Pékin, et entraînent, selon Taïwan, une intensification des opérations d'influence du parti communiste chinois au pouvoir sur l'île.

Les élections de cette année font suite à des années de tensions accrues, Pékin exerçant une pression militaire, politique et économique sur l'île sous la direction de la présidente Tsai Ing-wen, largement considérée comme cultivant les relations officieuses de Taïwan avec les États-Unis.

Le candidat à la succession de Tsai pour le parti démocratique progressiste, le vice-président Lai Ching-te, est en tête des sondages et est ouvertement détesté par les responsables chinois.

Lai devance deux autres candidats - Hou Yu-ih du parti Kuomintang et Ko Wen-je du parti populaire de Taïwan - qui sont considérés comme favorables à des relations plus étroites avec Pékin.

Le parti communiste chinois revendique Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il ne l'ait jamais contrôlé. Les autorités chinoises affirment viser une "réunification" pacifique, mais n'excluent pas de recourir à la force pour prendre le contrôle de l'île.

"Nous devons promouvoir le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit et empêcher résolument quiconque de séparer Taïwan de la Chine de quelque manière que ce soit", a déclaré M. Xi dans son discours de mardi, dans un avertissement apparemment voilé adressé non seulement à Taipei, mais aussi à Washington.

Taïwan est devenue l'une des questions les plus épineuses dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Lors d'un sommet à San Francisco le mois dernier, M. Xi a déclaré au président américain Joe Biden que la "réunification" de la Chine avec Taïwan était "irréversible", selon le ministère chinois des affaires étrangères.

En août 2022, lorsque Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a été accueillie par Tsai lors d'une visite à Taïwan, la Chine a encerclé l'île pendant plusieurs jours en organisant des exercices militaires de grande ampleur et en coupant les communications militaires de haut niveau avec les forces armées américaines.

Ce canal n'a été rouvert que la semaine dernière, après plus d'un an de diplomatie prudente, y compris le sommet Xi-Biden.

Les États-Unis entretiennent des relations non officielles avec Taïwan et défendent la politique de la "Chine unique".

En vertu de cette politique, les États-Unis reconnaissent la position de la Chine selon laquelle Taïwan fait partie de la Chine, mais Washington n'a jamais reconnu officiellement les revendications de Pékin sur cette île de 23 millions d'habitants. Ils sont également tenus par la loi de fournir à l'île démocratique les moyens de se défendre.

Les relations contestées entre Taipei et Pékin remontent à 1949, lorsque le général Chiang Kai-shek s'est réfugié à Taïwan avec ses forces nationalistes après que l'Armée rouge de Mao eut pris le dessus dans la guerre civile chinoise.

Dans son discours de mardi, M. Xi a appelé les citoyens chinois à "ne jamais oublier" l'aspiration originelle et la mission fondatrice de Mao et du Parti communiste, à "rester confiants dans notre histoire et à saisir l'initiative historique, de manière à faire progresser sans relâche la grande cause de la modernisation de la Chine".

Wayne Chang, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com