Le président bulgare Radev signe une loi interdisant la "propagande" LGBTQ dans les écoles

L'illumination sur le contenu LGBTQ est maintenant interdite dans les écoles en Bulgarie. Le président bulgare Rumen Radev a signé jeudi à Sofia l'amendement correspondant à la loi sur l'éducation. Le parlement avait déjà approuvé l'interdiction de la "propagande" LGBTQ proposée par le parti pro-russe Vazrazhdane (Renaissance) avec une large majorité la semaine précédente.

L'amendement interdit la diffusion d'informations sur les "orientations sexuelles non traditionnelles" ainsi que sur une "identité déviante de l'identité de genre". L'interdiction est calquée sur des réglementations anti-LGBTQ similaires en Hongrie. Le sigle anglais LGBTQ signifie lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer.

Selon l'organisation non gouvernementale LevFem, l'amendement rend maintenant impossible de lutter contre le harcèlement scolaire des adolescents lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Le président de la Commission bulgare de Helsinki pour la défense des droits de l'homme, Radoslav Stoyanov, a mis en garde contre le fait que l'interdiction empêcherait également la diffusion d'informations scientifiques sur les minorités parmi les étudiants.

Soixante-dix groupes bulgares de défense des droits de l'homme ont appelé le président à ne pas approuver l'amendement après le vote parlementaire, et 6 000 personnes ont signé une pétition correspondante. Le Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme a également exprimé sa "profonde préoccupation" et appelé les autorités bulgares à mettre fin à la "discrimination et à la rhétorique hostile" envers les personnes LGBTQ.

L'idéologie homophobe est largement répandue dans le débat politique en Bulgarie et dans les médias du pays. Le mariage entre personnes de même sexe n'est pas reconnu dans ce pays des Balkans, et l'État membre de l'UE n'a pas non plus ratifié la Convention d'Istanbul pour lutter contre la violence à l'égard des femmes.

En Hongrie, parler d'homosexualité aux mineurs est punissable d'une amende depuis l'été 2021. La Géorgie a également adopté une loi interdisant la "propagande" LGBTQ à la fin juin. Des lois similaires sont utilisées en Russie pour réprimer les minorités sexuelles.

