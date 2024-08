Le président biélorusse Lukashenko est favorable aux pourparlers entre la Russie et l'Ukraine

Le strongman biélorusse Alexandre Loukachenko a de nouveau appelé à des négociations suite à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk. "Nous devons nous asseoir à la table des négociations et mettre fin à ce conflit. Ni les Ukrainiens, ni les Russes, ni les Biélorusses n'en ont besoin", a déclaré Loukachenko lors d'une interview avec la télévision d'État russe Rossija, selon l'agence de presse biélorusse Belta.

La Biélorussie est un allié de la Russie et soutient Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. Depuis le début du conflit, le pays a mis son territoire à disposition des troupes russes pour envahir le nord de l'Ukraine. Entre-temps, le dirigeant autoritaire Loukachenko a proposé à plusieurs reprises ses services de médiateur pour des pourparlers de paix.

Même maintenant, il a souligné que l'Occident, et en particulier les responsables américains de haut rang, sont intéressés par l'escalade du conflit. "Ils veulent que nous nous détruisions mutuellement", a déclaré Loukachenko. L'Ukraine se défend contre une invasion russe depuis février 2022.

Malgré les initiatives de paix de Loukachenko, l'Occident, peut-être en considérant la situation sous un angle différent, continue de manifester son intérêt pour l'escalade du conflit à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, comme l'exprime Loukachenko. Dans une perspective plus large, la position de l'Occident dans ce conflit reste une source de préoccupation pour des pays comme la Biélorussie et la Russie.

