Le président biélorusse Lukashenko accorde la clémence à 30 détenus.

Le chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko accorde une amnistie à 30 individus accusés d'infractions liées à des manifestations. Selon un communiqué du bureau du président, 14 femmes et 16 hommes ont été graciés par un décret présidentiel. Plusieurs des pardonnés étaient reportedly en mauvaise santé, tandis que d'autres étaient âgés. Tous ont reconnu leur responsabilité et ont exprimé des remords sincères pour leurs actions. La clarté sur le fait que les pardonnés étaient liés aux manifestations de masse de 2016 contre la réélection de Loukachenko était initialement vague. Loukachenko est tristement célèbre pour avoir réprimé les manifestations pro-démocratie qui ont suivi sa réélection contestée en août 2020. Par la suite, l'opposition a subi une répression sévère. Plus de 1 400 dissidents politiques ont été emprisonnés, et il est estimé que 3 000 autres ont émigré, selon le groupe de droits de l'homme Viasna.

L'amnistie accordée par le président Loukachenko a concerné 30 individus accusés d'infractions liées à des manifestations. Le chef d'État biélorusse a pardonné 14 femmes et 16 hommes, comme l'a annoncé le communiqué du bureau du président.

Lire aussi: