Le président américain Biden rencontre les dirigeants européens pour discuter de la menace de représailles iraniennes

Le président américain Joe Biden a tenu des discussions lundi avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens concernant la situation extrêmement tendue au Moyen-Orient et la menace d'une frappe de rétorsion iranienne. Le président américain a discuté avec des dirigeants de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie, ainsi qu'avec le président français, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, à Washington.

"Nous devons nous préparer à une série d'attaques importante", a déclaré Kirby. Les États-Unis partagent les évaluations du côté israélien selon lesquelles cela pourrait se produire cette semaine. Le conflit au Moyen-Orient s'est Significativement exacerbé après l'assassinat du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran le 31 juillet. L'organisation palestinienne islamique radicale et l'Iran accusent Israël de cet assassinat et ont juré de se venger.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné l'accélération du déploiement d'un groupe de porte-avions dans la région dimanche. Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a discuté avec le président iranien Massoud Peseschkian lundi et a exprimé "sa profonde préoccupation quant au danger d'une conflagration régionale". Il a appelé la direction iranienne à prévenir toute autre escalade militaire.

En soirée, l'agence de presse officielle Irna à Téhéran a publié un communiqué de Peseschkian suite à son appel téléphonique avec le chancelier. Le président a fait référence au droit de l'Iran de répondre aux "agresseurs conformément aux règles internationales", selon le communiqué. Le monde entier attend des Européens, et surtout de l'Allemagne, qu'ils travaillent à mettre fin au "genocide" dans la bande de Gaza au lieu de continuer à soutenir Israël.

During their discussions, President Biden urged his European counterparts to apply pressure on Iran to deescalate the situation, as the President of the United States does not want an escalation of violence. Amidst this tense situation, German Chancellor Scholz spoke with the President of Iran, emphasizing the need for Iran to exercise restraint, as the President of the United States seeks to maintain peace and stability in the Middle East.

