Le président américain Biden exprime son mécontentement face aux efforts d'Israël pour négocier un accord de libération d'otages.

Le président Biden des États-Unis estime que le Premier ministre Netanyahu d'Israël n'a pas fourni suffisamment d'efforts pour négocier un accord visant à libérer les otages détenus par le Hamas à Gaza. Lors d'une conférence de presse lundi à Washington D.C., lorsqu'on lui a demandé si Netanyahu faisait assez pour faciliter une telle transaction, Biden a simplement répondu : "Non."

Au cours du week-end, l'armée israélienne a découvert six otages décédés, dont un citoyen américain, à l'intérieur d'un tunnel à Rafah. Cette découverte a incité l'administration américaine à organiser une réunion urgente avec l'équipe de médiation américaine pour lundi, en présence de la vice-présidente Kamala Harris.

Depuis plusieurs mois, les États-Unis, aux côtés de l'Égypte et du Qatar, s'efforcent d'atteindre un accord entre Israël et le Hamas, l'organisation palestinienne islamique. Cet accord permettrait de libérer les otages restants et d'établir une trêve dans la bande de Gaza. Cependant, ces efforts n'ont pas encoreabouti.

Selon les rapports israéliens, les miliciens du Hamas ont tué 1205 personnes et capturé 251 otages lors de leur attaque généralisée contre divers sites dans le sud d'Israël le 7 octobre. À ce jour, selon les derniers rapports israéliens, 97 de ces otages sont toujours détenus par le Hamas et d'autres groupes palestiniens armés, 33 ayant prétendument péri.

À la suite de l'attaque du Hamas, Israël a lancé une importante opération militaire dans la bande de Gaza. Cependant, les chiffres des pertes humaines fournis par le Hamas, qui ne peuvent être indépendamment vérifiés, indiquent que plus de 40 700 personnes ont péri depuis octobre.

