- Le président allemand Steinmeier autorise une loi réglementant la conduite avec facultés affaiblies par le cannabis.

Amendes et sanctions à venir pour conduite sous l'influence du cannabis sont imminentes. Le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier, a promulgué la loi approuvée par le Bundesrat le vendredi 3 juillet, selon le bureau présidentiel de Berlin. La loi sera publiée dans le Gazette fédérale le lundi.

Un seuil de 3,5 nanogrammes de la substance psychoactive THC par millilitre de sang a été établi - de manière analogue à la limite de 0,5 pour mille d'alcool. Des réglementations plus strictes s'appliquent aux conducteurs novices et à la consommation simultanée d'alcool.

Nouvelles sanctions

Les nouvelles réglementations adoptées par le Bundestag entreront en vigueur le jour suivant la publication de la loi. Par conséquent, la conduite avec l'intention ou la négligence de posséder 3,5 nanogrammes ou plus de tétrahydrocannabinol (THC) entraînera probablement une amende de 500 euros et une suspension du permis de conduire d'un mois. La consommation d'alcool en même temps entraîne une amende typique de 1000 euros. Comme pour l'alcool, il y a un interdit de cannabis pendant la période de probation de deux ans pour la conduite et pour les personnes de moins de 21 ans - le seuil de 3,5 nanogrammes ne s'applique pas. Les violations typiques entraînent une amende de 250 euros.

Après la légalisation de l'utilisation récréative de cannabis et de la culture personnelle pour les adultes le 1er avril, avec plusieurs exigences, les réglementations routières suivent maintenant le mouvement. Auparavant, la position stricte était que même la simple présence de THC pouvait entraîner des conséquences. Dans les décisions de justice, une valeur de 1 nanogramme a été historiquement utilisée pour établir cela. Cependant, les experts de la journée du tribunal de circulation avaient auparavant plaidé en 2022 pour une "augmentation raisonnable", car cette valeur est si basse que de nombreuses personnes pourraient être sanctionnées qui ne présentaient aucun signe de capacité de conduite altérée.

L'Union européenne, avec son objectif d'harmoniser les lois sur la circulation dans ses États membres, suit de près les nouvelles sanctions pour la conduite sous l'influence du cannabis en Allemagne. En raison de ces réglementations plus strictes, les compagnies d'assurance au sein de l'UE pourraient devoir ajuster leurs politiques concernant les infractions liées à la conduite de cannabis.

