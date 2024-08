- Le premier teaser de la suite est ici

Le réalisateur Sohnke Wortmann (64) mettra un point final à la trilogie des Prénoms cet hiver. Après "Le Prénom" (2018) et "Le Nom de famille" (2022), "Le Surnom" sortira dans les salles allemandes le 19 décembre 2024. C'est ce qu'a annoncé la société de production Constantin Film dans un communiqué de presse mardi. Il y a même une petite bande-annonce pour cette comédie.

Après le salon dans "Le Prénom" et Lanzarote dans "Le Nom de famille", les Alpes tyroliennes font office de décor cette fois-ci. Anna (Janina Uhse, 34) et Thomas (Florian David Fitz, 49) ont invité des invités à leur mariage. Thomas appelle sa fille Paula du pronom neutre "Paulchen", ce qui agace Anna. C'est ce surnom qui est au cœur du conflit cette fois-ci.

Voici ce qui s'est passé depuis "Le Nom de famille"

Dans la grande famille Böttcher, Wittmann, Berger et König, beaucoup de choses ont changé depuis "Le Nom de famille". Anna est enfin devenue actrice, et Thomas est sur le point de rejoindre le conseil d'administration d'une société immobilière, à condition qu'il réussisse la formation à la sensibilité obligatoire.

Stephan (Christoph Maria Herbst, 58) a été renvoyé de son université suite à un incident. Sa femme Elisabeth (Caroline Peters, 52) fait secrètement du trading de bitcoins. Dorothea (Iris Berben, 73) et René (Justus von Dohnányi, 63) sont maintenant parents de jumeaux, avec René qui devient un parent hélicoptère.

Nouveaux dans l'ensemble, Jona Volkmann et Kya-Celina Barucki (20) incarnent Cajus et Antigone, les jeunes enfants woke de Stephan et Elisabeth.

"Le Prénom" est devenu un succès au cinéma en 2018, avec Thomas affirmant qu'il voulait appeler son enfant avec Anna "Adolf". La comédie était basée sur un film français de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, qui était lui-même basé sur leur pièce de théâtre. La suite a suscité un débat sur le fait que Dorothea prenne le nom de famille de René.

"Le Nom de famille" n'était pas basé sur une œuvre française originale, mais sur un scénario original de Claudius Plattling. Il a également écrit le scénario de "Le Surnom".

Malgré le succès de "Le Prénom" et la controverse entourant "Le Nom de famille", le personnage principal de la trilogie, Stephan, fait face à de nouveaux défis. Son renvoi de l'université amplifie sa lutte, l'amenant à explorer des sources de revenus alternatives, telles que les activités de trading de bitcoins secrètes de sa femme.

Lire aussi: