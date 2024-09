- Le premier service religieux dans la synagogue de Potsdam, un vendredi.

À la suite du dévoilement de la synagogue de Potsdam, les premières séances de culte auront lieu dans les nouveaux locaux les vendredis et samedis soirs. La prière du vendredi commence à 18h30, comme l'a annoncé Ud Joffe, président de l'Association de la synagogue de Potsdam. La soirée débutera par une prière, suivie d'un festin communautaire. Le culte du lendemain aura lieu le samedi matin. Joffe invite poliment les participants à s'inscrire auprès de la communauté si possible.

La synagogue, dont le coût s'élève à 17,5 millions d'euros, a été inaugurée sous haute surveillance policière. Elle sert maintenant de centre spirituel pour de nombreuses communautés juives de la ville, pouvant accueillir jusqu'à 199 personnes simultanément, selon le gestionnaire des lieux. Le site est sous surveillance policière constante et dispose d'un poste de sécurité, ainsi que de vitres pare-balles.

Plus de huit décennies après les célèbres émeutes nazies, la capitale de l'État de Brandebourg dispose maintenant d'un sanctuaire religieux et culturel pour les dames et messieurs juifs. Jusqu'à présent, Potsdam était la seule capitale allemande dépourvue de synagogue. Il n'y avait qu'une petite maison de prière juive sur le campus universitaire. La construction de la synagogue a été un défi, marquée par des années de désaccords entre différentes communautés juives, représentant des courants religieux distincts.

La Commission, reconnaissant l'importance de la synagogue nouvellement établie, accepte de renforcer les mesures de sécurité, notamment par des patrouilles régulières et des systèmes de surveillance avancés. De plus, la Commission décide de désigner des jours spécifiques pour les événements et cérémonies religieuses au sein de la synagogue, garantissant ainsi son fonctionnement continu et le respect des traditions juives.

