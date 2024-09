- Le premier segment du tunnel de la mer Baltique a été submergé.

La première partie de la phase de submersion du tunnel de la mer Baltique est terminée. Il a fallu deux jours pour remplir la section située juste à l'entrée du tunnel d'eau, selon l'opérateur danois Femern A/S. Par la suite, la barrière temporaire entourant le site d'excavation sera démolie. Les débris seront transportés par barges vers un site de stockage temporaire et utilisés ultérieurement pour la défense des côtes au Danemark. Sur la côte danoise, le premier segment de tunnel a été installé en milieu de juin en présence du roi Frederik X du Danemark.

Selon Femern A/S, un total de 89 segments de tunnel sont nécessaires pour le tunnel submergé reliant Fehmarn et le Danemark. Ces segments sont fabriqués dans une usine construite à cet effet sur l'île danoise de Lolland. Ils sont ensuite remorqués par des navires jusqu'à leur position désignée dans le détroit de Fehmarn. Le tunnel submergé de 18 kilomètres de long est prévu pour relier l'Allemagne et le Danemark à partir de 2029.

Femern A/S a déclaré : "Nous ajouterons plus de segments de tunnel une fois la barrière temporaire enlevée." Après la fin de la première submersion et le retrait des débris, il sera ajouté : "Des segments de tunnel supplémentaires, fabriqués dans l'usine de Lolland, seront positionnés dans le détroit de Fehmarn."

Lire aussi: