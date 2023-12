Le premier rhinocéros blanc du Sud né au zoo d'Atlanta arrive à la veille de Noël

Le rhinocéros blanc du Sud - le premier à naître dans ce zoo - est arrivé le 24 décembre, a indiqué le parc. Le petit, dont l'espèce est quasi menacée, est en bonne santé, fort et reçoit des "soins maternels appropriés" de la part de sa mère, ont indiqué les responsables du parc dans un communiqué de presse publié lundi.

Il s'agit du deuxième rhinocéros né au zoo, l'autre étant un rhinocéros noir de l'Est né en 2013, précise le communiqué.

Le zoo n'a pas communiqué d'autres informations sur le petit, mais il a indiqué que les nouveau-nés rhinocéros blancs peuvent peser entre 100 et 150 livres à la naissance, ce qui en fait l'un des "plus grands bébés mammifères terrestres du règne animal".

Les parents du nouveau-né - la mère Kiazi, âgée de 22 ans, et le père Mumbles, âgé de 12 ans - se sont rencontrés au zoo au début de l'année 2022, et le personnel du parc a détecté la grossesse au printemps 2023. Le petit et sa mère continueront à tisser des liens avant d'intégrer l'habitat des rhinocéros, a indiqué le zoo.

"La famille du Zoo d'Atlanta est très heureuse de la naissance du petit de Kiazi. Cette naissance était attendue depuis de nombreux mois", a déclaré Raymond B. King, président et directeur général du Zoo d'Atlanta.

Le lien potentiel que les visiteurs du zoo peuvent créer avec le nouveau petit et sa mère pourrait se traduire par une "action de conservation", a déclaré M. King.

"Toutes les espèces de rhinocéros sont actuellement en danger et, en tant que gardiens de ce tout nouvel ambassadeur ici à Atlanta, nous avons également la responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sensibiliser le public à la situation des rhinocéros sauvages", a déclaré M. King.

Les rhinocéros blancs du Sud sontclassés comme "quasi menacés" par l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources.

Selon l'organisation, la tendance de leur population est à la baisse.

"Le braconnage pour leurs cornes est un problème grave pour tous les rhinocéros et a déjà entraîné l'extinction ou la quasi-extinction de certaines espèces, mais les rhinocéros blancs du Sud sont particulièrement vulnérables parce qu'ils se déplacent souvent en troupeaux dans la nature, un comportement qui permet aux braconniers de les localiser plus facilement", a déclaré le Zoo d'Atlanta dans son communiqué de presse.

"La poudre de corne de rhinocéros est considérée par certaines cultures comme ayant des propriétés médicales, bien que les cornes de rhinocéros soient composées de kératine - la même substance que l'on trouve dans les cheveux et les ongles humains - et qu'elles n'aient aucune valeur médicinale connue", a ajouté le communiqué.

Le zoo a également accueilli une autre femelle rhinocéros blanc du Sud en octobre, Dakari, âgée de 17 ans, selon le communiqué.

