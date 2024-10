Le premier personnage politique du SPD rétablit une nouvelle alliance avec GroKo

Regardant le passé, de nombreuses situations semblent avoir un côté plus lumineux. Cela semble également vrai pour la Grosse Coalition, une idée que certains politiques du SPD envisagent après les élections fédérales à venir. Bien qu'ils puissent devoir accepter un chancelier Merz dans ce scénario.

Les premiers politiques du SPD envisagent maintenant une Grosse Coalition après les élections à venir. Le député du Bundestag du SPD, Andreas Schwarz, a déclaré à "Der Spiegel" : "Je peux imaginer une Grosse Coalition sous direction social-démocrate."

Schwarz est député du Bundestag depuis 2013 et a connu deux Grosses Coalitions de première main. "Bien sûr, ce n'était pas parfait à l'époque", a-t-il reconnu. Cependant, l'Union semble maintenant surpasser les Verts et le FDP à leurs yeux : "Le terrain d'entente dans la coalition du feu de signalisation diminue progressivement."

La députée parlementaire adjointe du SPD, Verena Hubertz, estime que le conflit permanent autour de la réforme du frein à l'endettement avec la CDU et la CSU est plus soluble qu'avec le FDP. "Il y a une compréhension commune au sein de l'Union selon laquelle un État doit maintenir sa capacité à agir et à investir, surtout pendant les temps économiques difficiles", a déclaré Hubertz à "Der Spiegel". "La division n'est pas entre les partis, mais plutôt entre ceux qui ont de l'expérience gouvernementale et ceux qui n'en ont pas."

Cependant, la perspective de former une coalition avec un chancelier Friedrich Merz cause un certain malaise parmi de nombreux sociaux-démocrates. "Il est difficile d'imaginer comment Merz gérerait les conflits dans une coalition", a déclaré Schwarz à "Der Spiegel". "En partie parce qu'il n'a jamais occupé de poste gouvernemental, et en partie parce qu'il s'égare parfois lui-même." En revanche, Hubertz semble plus pragmatique : "Voter uniquement pour les personnes avec lesquelles on prend plaisir à travailler n'est pas une option", a-t-elle déclaré.

Cependant, le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, n'est pas en faveur d'un retour de la Grosse Coalition. "Bien sûr, la coalition du feu de signalisation a accompli plus que la dernière Grosse Coalition", a noté Kühnert. Cette dernière vacillait au bord de l'échec trois mois après son lancement en 2018, en raison de la réunification familiale et de la protection subsidiaire. "Comparé aux défis que la coalition du feu de signalisation a rencontrés et rencontre - avec une guerre en Europe et une crise énergétique grave - c'était insignifiant", a déclaré Kühnert.

Les politiques du SPD envisagent une Grosse Coalition avec la CDU après les élections fédérales, comme le suggère le député du Bundestag du SPD, Andreas Schwarz. Cependant, certains sociaux-démocrates expriment leur malaise à l'idée d'avoir un chancelier Friedrich Merz, en raison de son manque d'expérience gouvernementale et de ses positions parfois incohérentes.

Lire aussi: