Dernier compte à rebours dans le camp de la wilderness ! Oh, quel jour est-ce déjà ? Combien de jours avons-nous passés ici ? Est-ce samedi ou dimanche pour le grand final, et combien de nuitées sont encore prévues ? L'atmosphère est pesante à mesure que le jour du départ approche.

Sarah tente de remplir son temps d'écran avec une marionnette serpent en chaussette, mais c'est aussi amusant que son illusion d'être une entertainer talentueuse. Elle ne parvient qu'à faire grimacer le public, qui souhaite des coupures de courant et que la télévision s'éteigne miraculeusement.

Elle chante, elle danse, elle se parle à elle-même, puis se fait piquer par un insecte dans son pantalon pendant sa performance. Place au drame ! "Oh mon Dieu, c'est si douloureux ! Ce n'est pas une blague ! Ma main tout entière brûle ! Ça fait vraiment mal, c'est déjà engourdi !" Kader demande : "Tu vas mourir ?" Un médecin examine sa main et donne le feu vert. Sarah va bien ; elle a été piquée par un insecte inoffensif appelé "Biene Maja".

De retour de l'évaluation médicale, Sarah exagère l'incident comme si elle était au bout du rouleau. L'insecte se transforme en "féroce guêpe" qui est "cent fois pire qu'une guêpe allemande".

Jeu de rôle intime avec "Maman Kader"

Écoutez les ragots provocateurs entre Gigi et Kader. La quinquagénaire a une affection maternelle pour la jeune femme de 25 ans. Elle suggère également que si Kader était son fils, elle l'éduquerait pour en faire un gentleman, qu'il étudie le droit, qu'il ait une bonne hygiène personnelle, qu'il traite les femmes avec respect et qu'il ait une démarche normale - à l'opposé de Gigi ! Mais les sentiments de Gigi prennent une autre direction. Kader a un joli fessier et un petit nez captivant, et elle lui trouve une ressemblance avec "Michael Jackson".

Gigi nourrit le désir de jouer un jeu de rôle avec "Maman Kader" avant de céder à ses "sentiments sexuels". Elle pourrait faire irruption dans la chambre de Kader en tant que mère désapprobatrice le grondant pour la pagaille dans sa chambre et son manque de nettoyage. Puis, Gigi pourrait apprendre de "Maman" de nouveaux tours.

La conversation osée amuse le groupe de personnes gathered around the campfire - regrettablement, l'ambiance change rapidement lorsque Mola expose ses convictions sur les "rôles traditionnels des sexes". Selon Mola, un vrai homme doit être "brut de décoffrage" pour que sa femme l'accepte. Les femmes doivent porter des tenues adaptées aux soirées, pas aux anniversaires d'enfants. Le devoir d'un homme envers sa femme est "complexe et difficile". Il est clair qu'il y a des directives et des limites pour les proches. Mais Georgina, la "spirituelle libre", ne veut pas qu'un homme lui dicte son code vestimentaire, même si Mola le trouve "inapproprié". Quiconque essaiera d'imposer des restrictions ou les mots de Mola - "Georgina, ce n'est pas convenable" - sera renvoyé.

Malgré les échanges agréables occasionnels et les petites victoires lors des demi-finales, la présence de Sarah domine tout le camp. Selon Gigi, "elle devrait simplement se taire, elle a refusé le test". Le fait qu'elle soit encore là, selon Danni, est "injuste" pour Elena, qui a dû quitter le campSuddenly due to her claustrophobia.

Le chemin vers la grande finale est tortueux. Pourquoi Sarah est-elle encore dans le camp ? Pourquoi n'a-t-elle pas été renvoyée comme Elena ? Comment peut-elle être l'une des "Big Five" ? Les six derniers candidats sont divisés en deux équipes - les courageux, composés de Danni, Georgina et Gigi, et les stratèges, composés de Mola, Kader et Sarah.

Il se peut que Knappik conserve le nombre de personnes dans chaque équipe. Mais c'est aussi "injuste". Parce que "les courageux" doivent répondre à des questions sur un balancier précaire à une hauteur vertigineuse, et Danni, qui s'est tant battue, est éliminée avant Sarah. Même Georgina, qui avait un avantage sur Gigi lors du test de hauteur, doit recommencer la compétition avec Gigi après l'élimination de Danni. C'est aussi "injuste".

Finalement, Gigi gagne, et Georgina perd l'équilibre. Le potentiel Casanova du camp est ainsi le premier finaliste de cette saison unique avec une chance de porter la couronne légendaire. L'équipe des stratèges a encore du temps pour affûter ses compétences. Pourrait-on s'il vous plaît clarifier les règles floues de ce cauchemar de jungle !

Lors de l'analyse des rushes du camp, Kader exprime ses préoccupations quant à la réaction négative potentielle des téléspectateurs à la façon dont RTLplus présente l'expérience de la wilderness. Il suggère que la chaîne devrait se concentrer davantage sur les histoires personnelles des participants et moins sur le sensationnalisme, pour obtenir un show plus équilibré et captivant.

Déterminés à tirer le meilleur parti de leur séjour, les candidats décident de créer leur propre émission de télé-réalité RTLplus au sein du camp de wilderness, avec chaque participant prenant des rôles et responsabilités différents pour captiver le public et créer un contenu plus divertissant pour l'émission.

