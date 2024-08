Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a été démis de ses fonctions par une décision de justice choquante.

Le verdict est intervenu une semaine après que la même cour a dissous le parti progressiste populaire Thai Move Forward, qui avait remporté le plus de sièges lors des élections de l'an dernier, et a interdit à ses dirigeants de participer à la politique pendant 10 ans.

La Cour constitutionnelle de Bangkok a jugé mercredi que Srettha, un magnat de l'immobilier et relatif novice en politique, avait enfreint les règles déontologiques en nommant un avocat ayant purgé une peine de prison au sein du Cabinet.

Un nouveau gouvernement doit maintenant être formé, et la coalition menée par Pheu Thai proposera un nouveau candidat au poste de Premier ministre, qui sera voté par le Parlement de 500 sièges.

Le verdict signifie plus de remous pour le paysage politique déjà tumultueux de la Thaïlande, où ceux qui prônent le changement ont fréquemment heurté l'établissement - un petit mais puissant groupe d'élites militaires, royalistes et hommes d'affaires.

Au cours des deux dernières décennies, des dizaines de parlementaires ont fait face à des interdictions, des partis ont été dissous et des premiers ministres ont été renversés par des coups d'État ou des décisions de justice - avec la justice jouant un rôle central dans la lutte pour le pouvoir en cours.

La nomination de Srettha au poste suprême en août dernier a mis fin à trois mois de blocage politique après les élections de 2023, mais a abouti à ce que son parti Pheu Thai entre dans une coalition gouvernementale avec ses rivaux militaires de longue date.

Le procès contre Srettha a été intenté en mai par un groupe de 40 anciens sénateurs nommés par l'armée, qui cherchaient à le renverser en raison de la nomination de Pichit Chuenban au Cabinet. Pichit avait été condamné à six mois de prison en 2008 pour outrage à la cour après avoir tenté de corrompre des officiels de la Cour suprême dans une affaire de terrain impliquant Thaksin.

Srettha a nié toute mauvaise conduite et a déclaré que Pichit, qui a depuis démissionné, avait été correctement vérifié et que le parti avait suivi les procédures appropriées.

La popularité de Srettha a diminué ces derniers mois, selon les sondages, car ses principales politiques économiques ont rencontré l'opposition et des retards.

Mais la décision de mercredi a surpris les analystes politiques qui pensaient que la cour serait du côté du Premier ministre.

La priorité de Srettha depuis son entrée en fonction a été de relancer l'économie du pays.

Le leader déchu avait vanté un plan phare de distribution de 500 milliards de bahts ($13,8 milliards) sous forme de portefeuille numérique qui, selon lui, créerait des emplois et stimulerait la dépense dans les régions sous-développées. Le plan n'a pas encore été mis en œuvre.

Srettha s'était également fixé pour objectif d'attirer plus d'investissements étrangers et de faire de la Thaïlande un hub touristique mondial, en élargissant les politiques de visa sans visa et en annonçant des projets d'accueil d'événements majeurs pour stimuler l'économie.

Pheu Thai et l'établissement

Pheu Thai, le dernier avatar des partis alignés sur l'ancien leader controversé Thaksin, est la tête d'une famed dynasty politique qui a joué un rôle démesuré dans la politique thaïlandaise au cours des deux dernières décennies.

Thaksin, un milliardaire des télécommunications et ancien propriétaire du club de football Manchester City, est le chef d'une famed dynasty politique qui a joué un rôle démesuré dans la politique thaïlandaise au cours des deux dernières décennies.

Son retour spectaculaire d'un exil auto-imposé de 15 ans l'an dernier a coïncidé avec le vote du Sénat pour nommer Srettha au poste de 30e Premier ministre de

