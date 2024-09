Le Premier ministre Starmer du Royaume-Uni renonce aux cadeaux de luxe

En tant que chef du Parti travailliste, Keir Starmer a bénéficié de privilèges luxueux grâce à un généreux bienfaiteur, tels que des vêtements coûteux ou des passes de concert. Bien que cela ne constitue pas une violation des règles, compte tenu des mesures d'austérité strictes au Royaume-Uni, Starmer a décidé de renoncer à ces privilèges à l'avenir.

Le Premier ministre britannique, Starmer, a été critiqué pour les cadeaux coûteux qu'il a reçus. Son bureau de Londres a annoncé qu'il cesserait d'accepter des dons pour les vêtements. Selon un rapport de Sky News publié mercredi, Starmer a reçu des cadeaux d'une valeur supérieure à 107 145 £ (127 278 €) depuis décembre 2019, surpassant ainsi tout autre membre du Parlement dans ce domaine.

Bien que tous les cadeaux aient été déclarés conformément aux règles parlementaires, Starmer, ancien chef de l'opposition du Parti travailliste maintenant en poste de Premier ministre, a été largement critiqué. Alors que le gouvernement travailliste prévoit de réduire les contrôles d'énergie hivernale pour dix millions de pensionnés britanniques, ils pourraient bientôt se retrouver avec des centaines de livres en moins dans leurs poches.

During his campaign, Starmer frequently criticized his affluent Conservative opponents for being out of touch. Kemi Badenoch, a candidate for the Tory leadership, has now accused Starmer of hypocrisy.

Some of the gifts detailed by Sky News that Starmer received included clothing, concert tickets, like those for US pop star Taylor Swift, football tickets, and accommodations. Labour's major donor, Waheed Alli, a media mogul who also holds a position in the House of Lords, gifted Starmer "work attire" worth £16,200 and numerous pairs of glasses. Starmer's spouse, Victoria, received over £5,000 from Alli for clothing, which Starmer acknowledged was not announced by him.

Il semble que la situation concernant les vêtements ait été résolue : selon Downing Street No. 10, en plus de Starmer, sa députée Angela Rayner et la ministre des Finances Rachel Reeves ne accepteront plus de tels dons. La conférence du Parti travailliste est prévue pour dimanche.

Malgré la controverse concernant les dons du parti, Starmer affirme régulièrement que tous les cadeaux sont conformes aux règles parlementaires. Cependant, face aux critiques du public et aux défis économiques auxquels sont confrontés de nombreux Britanniques, Starmer a décidé de refuser les futurs dons pour les vêtements et les accessoires.

