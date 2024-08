Catastrophe des Eaux - Le Premier ministre rejette les licenciements supplémentaires.

Le principal responsable du Land de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer (SPD), considère qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer d'autres responsables de haut niveau en raison de la mauvaise gestion de la catastrophe de la crue de l'Ahr.

L'opposition a réclamé la démission du secrétaire d'État à l'Environnement, Erwin Manz (Verts), et du directeur de la Surveillance et de la Direction des Services, Thomas Linnertz. Schweitzer, dans une interview avec le "Bonn General-Anzeiger", a déclaré que le rapport de la commission d'enquête n'apportait pas de nouveaux éléments. Par conséquent, la question des changements de personnel n'a pas été réexaminée pour lui.

La CDU affirme que la commission d'enquête a mis en évidence de graves failles dans le ministère de l'Environnement et la Surveillance et la Direction des Services, que Manz et Linnertz supervisaient.

Schweitzer veut être plus proactif

Schweitzer a souligné que le Parlement régional et le gouvernement régional devaient désormais tirer les leçons des conclusions du rapport. En tant que chef du gouvernement régional, il doit créer les conditions nécessaires "pour que nous en Rhénanie-Palatinat soyons mieux équipés à tous les niveaux".

En ce qui concerne le processus de reconstruction, Schweitzer a reconnu qu'il y avait encore des améliorations à apporter. Cependant, des progrès sont réalisés. Selon un sondage de SWR, environ deux tiers des personnes directement touchées ont déclaré que la reconstruction se déroulait bien. Le gouvernement régional a alloué 800 millions d'euros pour la rénovation de l'infrastructure municipale, et 144 millions d'euros pour la reconstruction privée.

La catastrophe a eu lieu pendant la nuit du 14 au 15 juillet 2021, faisant au moins 135 morts dans la vallée de l'Ahr. Suite à l'enquête sur les événements, Anne Spiegel (Verts), ancienne ministre de l'Environnement, et le ministre de l'Intérieur Roger Lewentz (SPD) ont démissionné de leurs postes.

Il a été souligné après la catastrophe de l'Ahr la nécessité d'améliorer les mesures de protection contre les catastrophes. À l'avenir, Schweitzer veut renforcer la résilience de la Rhénanie-Palatinat face à de telles catastrophes.

Lire aussi: