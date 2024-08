Le Premier ministre Kretschmann considère une coalition entre les Verts et la CDU au Parlement fédéral (Bund) d'ici 2025 comme un "scénario réalisable".

Le chef du gouvernement de Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann (Les Verts), considère comme plausible une partenariat avec la CDU et la CSU après les élections fédérales. Il a exprimé cette opinion aux médias numériques du groupe Funke, déclarant : "Bien sûr, le noir-vert est une autre option viable pour 2025." Kretschmann souligne que les Verts ont une bonne relation avec la CDU en Bade-Wurtemberg et dans d'autres coalitions noir-vert des États.

Selon Kretschmann, une telle coalition relie l'économie et l'écologie. "Nous en avons besoin pour les défis à venir, car nous devons prouver que le succès économique est possible avec la protection du climat", a-t-il expliqué. Kretschmann dirige le Bade-Wurtemberg depuis 2011 et est le premier et seul chef de gouvernement d'un État issu des Verts. Il a Previously collaboré avec le SPD, puis avec la CDU à partir de 2016. La coalition verte-noire a été rétablie suite aux élections régionales de 2021.

Récemment, Katharina Dröge, chef des Verts au Parlement allemand, a indiqué qu'une partenariat avec l'Union était possible après les élections fédérales. Cependant, cette proposition a suscité des controverses au sein de l'Union : le chef de la CSU, Markus Söder, a fermement rejeté une telle coalition, tandis que le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de la CDU, Hendrik Wüst, qui dirige lui-même une coalition avec les Verts, a un avis différent.

