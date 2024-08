Le Premier ministre japonais Kishida annonce sa démission

Dans l'élection pour la présidence du parti, il est nécessaire de montrer aux gens "que le PLD est en train de changer", a déclaré Kishida. "Pour cela, des élections transparentes et ouvertes ainsi qu'un débat libre et animé sont importants." Sa démission est la "première étape évidente" pour montrer que le PLD va changer, a-t-il ajouté.

Le PLD gouverne le Japon presque sans interruption depuis 1945. Il doit organiser une élection interne pour la présidence du parti en septembre, déterminant ainsi qui occupera le poste de Premier ministre.

Kishida est au pouvoir depuis octobre 2021. La popularité du sexagénaire a Significativement diminué en raison de l'inflation et des scandales financiers liés au PLD. Les taux d'approbation de son gouvernement se situaient autour de 25% dans un sondage de la chaîne de télévision NHK.

Kishida aurait pu théoriquement rester en fonction jusqu'en 2025. Alors que des spéculations circulaient selon lesquelles il pourrait appeler à des élections anticipées pour renforcer sa position, NHK a rapporté que les voix au sein du PLD doutant d'un succès électoral sous la direction de Kishida se faisaient de plus en plus nombreuses.

Le politologue Koichi Nakano de l'Université Sophia de Tokyo estime que Kishida a décidé de démissionner parce qu'il savait qu'il perdrait la bataille pour la direction du parti. "Il a échoué à unir les rangs au sein du PLD", a déclaré Nakano à l'agence de presse AFP. Cependant, trois ans au pouvoir est "plus long que la moyenne" pour un dirigeant du PLD, a-t-il ajouté.

Plusieurs potentiels candidats ont été nommés dans les médias locaux avant l'annonce de la démission de Kishida - qui sont maintenant considérés comme ses possibles successeurs. Parmi eux figurent le ministre numérique Taro Kono et la ministre de la sécurité économique, Sanae Takaichi.

Le journal Yomiuri Shimbun a rapporté que certains membres du PLD ont de grands espoirs pour l'ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba, le numéro deux historique du parti. Un autre espoir est l'ancien ministre de l'Environnement Shinjiro Koizumi. Le quadragénaire, fils du populaire ancien Premier ministre Junichiro Koizumi, est considéré comme une "étoile montante" de la politique japonaise.

Au cours de son mandat de trois ans, Kishida a apporté un soutien fort à l'Ukraine. En tant qu'hôte du sommet du G7 à Hiroshima l'année dernière, il a également reçu le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Auparavant, il s'était rendu en Ukraine - ce qui en fait le premier Premier ministre japonais depuis la Seconde Guerre mondiale à visiter une zone de guerre.

Sous la direction de Kishida, le Japon s'est également engagé à augmenter son budget de la défense à 2% du PIB d'ici 2027, conformément à l'objectif des deux pour cent des membres de l'OTAN. Ce changement de politique, après des décennies de strict pacifisme, est intervenu dans le contexte de préoccupations concernant la croissance de la puissance militaire de la Chine. Sous la direction de Kishida, le Japon a également renforcé la coopération militaire avec les États-Unis et les Philippines.

