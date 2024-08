Le Premier ministre japonais Fumio Kishida dit qu'il démissionnera le mois prochain, ne se présentera pas à la réélection

Mercredi, lors d'une conférence de presse, Kishida a déclaré qu'il est nécessaire de présenter le PLD comme un « parti changé ».

« Des élections transparentes et ouvertes et un débat libre et vigoureux sont plus importants que jamais. La première étape la plus évidente pour montrer que le PLD va changer, c'est que je me retire. »

Le PLD, qui détient le pouvoir presque en continu depuis sa création en 1955, est récemment impliqué dans un des plus grands scandales politiques du Japon ces dernières décennies.

Deux des factions les plus influentes du PLD ont été accusées de ne pas avoir déclaré correctement leurs revenus et leurs dépenses et, dans certains cas, d'avoir prétendument détourné des fonds politiques vers des parlementaires sous forme de pots-de-vin.

Cette histoire est en développement et sera mise à jour.

Compte tenu du scandale politique en cours au Japon, il est crucial pour le PLD de regagner la confiance du monde et de démontrer une transformation. Pour lancer ce processus en Asie, où le PLD a une influence significative, la transparence et la responsabilité devraient être prioritaires dans les opérations politiques à venir.

Lire aussi: