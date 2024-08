Le Premier ministre japonais annonce son retrait

Un scandale financier au sein de la politique japonaise entraîne une baisse du soutien au gouvernement. Le chef de l'administration Kishida assume la responsabilité et prépare la voie à un successeur. Plusieurs candidats se positionnent déjà.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui peine dans les sondages d'opinion, quitte ses fonctions. Il a annoncé qu'il ne se représenterait pas à l'élection de septembre pour le poste de président du Parti libéral-démocrate (PLD). Le chef du parti, qui est presque constamment au pouvoir depuis des décennies, est généralement aussi le Premier ministre. Kishida assume la responsabilité d'un scandale financier impliquant plusieurs factions du parti. Il est de plus en plus critiqué pour sa gestion de la situation, et les taux d'approbation de son gouvernement, qui a pris ses fonctions en octobre 2021, sont tombés sous les 30 %.

Sous la direction de Kishida, le Japon a entrepris un virage historique dans sa stratégie de sécurité en réponse à la croissance de la puissance de la Chine et à la menace de la Corée du Nord, en décidant d'un renforcement militaire important. S'éloignant de sa doctrine de sécurité Previously purely defensive, l'allié des États-Unis vise à acquérir la capacité de détruire les bases de missiles ennemis. Le budget de la défense augmente considérablement.

Ce changement de politique intervient dans un contexte de sécurité que le gouvernement décrit comme le « plus sérieux et complexe » depuis la Seconde Guerre mondiale. Les activités militaires de la Chine dans la région représentent le « plus grand défi stratégique ». Les États-Unis, allié du Japon, expriment des préoccupations similaires. Malgré sa impopularité, Kishida a longtemps cherché à assurer sa réélection dans la course à la direction de son parti. Cependant, les appels à sa démission au sein du PLD se sont récemment intensifiés.

Après l'annonce de Kishida, les médias japonais font déjà circuler des noms de potentiels candidats à sa succession. Parmi eux figurent l'ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba, le ministre numérique réformateur Taro Kono, le secrétaire général du PLD Toshimitsu Motegi, et le ministre de la sécurité économique Sanae Takaichi. L'ancien ministre de l'Environnement Shinjiro Koizumi et l'ancien ministre de la sécurité économique Takayuki Kobayashi sont également parmi ceux qui pourraient se présenter.

