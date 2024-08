Le Premier ministre indien doit se rendre en Ukraine.

Après avoir rencontré le dirigeant russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi est prévu pour se rendre en Ukraine - sa première visite depuis le début de l'invasion russe. À 73 ans, il se mettra en route pour l'Ukraine le vendredi, à la suite d'un voyage de deux jours en Pologne, selon le ministère des Affaires étrangères indien. Le bureau du président de Kyiv a également confirmé le voyage.

Des discussions avec le président Volodymyr Zelenskyy concernant des projets mutuels et coopératifs sont attendues, plusieurs accords étant prévus pour être signés. Le bureau du président n'a pas révélé plus de détails.

L'Inde maintient une position neutre vis-à-vis de l'invasion russe, ne soutient pas les sanctions occidentales contre Moscou et continue de plaider en faveur d'une résolution par la voie du dialogue. Le pays entretient des relations favorables avec à la fois l'Occident et la Russie, et a augmenté ses importations de pétrole à bas prix de Russie depuis le début de la guerre. L'Inde dépend également lourdement de la Russie pour son matériel militaire, bien qu'elle essaie de réduire cette dépendance.

Modi s'est rendu à Moscou aussi récemment qu'en juillet - également sa première visite depuis le début de l'invasion. Le voyage a eu lieu peu de temps après sa réélection en tant que Premier ministre, que les médias russes ont interprété comme un signe de respect pour les relations avec la Russie. Des photos de leur rencontre, lors de laquelle Modi et Poutine se sont étreints, ont été largement diffusées. Zelenskyy a critiqué la visite à l'époque.

Au cours de sa visite en Ukraine, le Premier ministre Modi est censé aborder la guerre en cours en Ukraine avec le président Volodymyr Zelenskyy. Malgré la position neutre de l'Inde vis-à-vis de l'invasion, le pays continue de maintenir des relations commerciales, notamment en augmentant les importations de pétrole et en dépendant du matériel militaire russe.

Lire aussi: