- Le Premier ministre Günther s'oppose à l'exclusion du parti Noir et Vert.

Daniel Günther, le ministre-président du Schleswig-Holstein de la CDU, n'a pas exclu une coalition avec les Verts après les prochaines élections fédérales. Il a déclaré au groupe de médias Funke : "On ne peut pas dire aux gens que noir-vert ne fonctionne pas quand notre CDU et les Verts gouvernent ensemble efficacement dans plusieurs États, même le plus peuplé. Ce serait tout simplement incroyable."

"Nous ne pouvons éliminer aucune coalition", a déclaré Günther. "Toutes les partis démocratiques doivent maintenir l'occasion de discuter. Je ne pousserais pas agressivement pour noir-vert comme seule option au niveau fédéral. Mais je ne convaincrais pas l'Union de s'engager ou de faire campagne pour une coalition maintenant non plus."

Günther lui-même dirige une coalition noir-vert au Schleswig-Holstein. Son collègue de Bavière, Markus Söder (CSU), s'oppose fermement à une coalition avec les Verts au niveau fédéral. De même, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), a rejeté la possibilité d'une partenariat entre son parti et les Verts. Il a déclaré à "Bild" : "Une participation des Verts au gouvernement n'est plus possible pour la CDU." Il a souligné que le parti des Verts avait échoué, "et c'est entièrement leur faute". On s'attendait à ce qu'une participation des Verts au gouvernement règle le désaccord entre l'économie et l'écologie, mais c'est exactly le contraire qui s'est produit.

Les élections fédérales suivantes sont prévues pour le 28 septembre 2025.

Les déclarations de Günther sur les potentialités de coalition résonnent au sein des discussions de la Commission. Quelles que soient les aff

Lire aussi: