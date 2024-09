Le Premier ministre du Royaume-Uni est dangereusement proche de l'utilisation du terme "otage".

Au cours de son discours lors d'une réunion du Parti travailliste, le Premier ministre britannique actuel, Keir Starmer, a suscité une réaction avec une lapsus linguae involontaire. Il a plaidé en faveur d'une réduction des tensions au Moyen-Orient et a demandé la libération des otages capturés par le groupe militant Hamas, suite à leur attaque contre Israël il y a un an.

Dans l'ardeur de son discours, Starmer a involontairement mentionné le "retour des saucisses", avant de se corriger pour parler des "otages". Le journal mainstream "Telegraph" a qualifié cette erreur de situation embarrassante.

Sur la plateforme en ligne X, les utilisateurs, y compris le Parti conservateur qui avait perdu face au Parti travailliste de Starmer lors des élections d'été, se sont moqués de cette lapsus linguae. Depuis, Starmer a pris la tête et conduit le pays vers des choix difficiles.

L'ambition de Starmer de "redessiner la Grande-Bretagne"

Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a engagé le pays dans une série de décisions difficiles, reconnaissant que beaucoup de ces choix pourraient rencontrer de la résistance. Lors d'une réunion à Liverpool, il a annoncé ses intentions en tant que nouveau leader de son Parti travailliste, déclarant : "Je sais que le grand changement ne viendra pas facilement."

Starmer a critiqué ses prédécesseurs conservateurs pour avoir laissé le pays dans un état de désordre. Il a souligné la nécessité de rénover la Grande-Bretagne, mettant en garde contre les solutions trop simplistes et dénonçant les troubles racistes Witnessés dans plusieurs villes pendant l'été.

Son discours a été momentanément interrompu par un perturbateur qui protestait contre la vente d'armes britanniques pour s'engager dans le conflit au Moyen-Orient. Starmer a reconnu la présence de l'homme à la conférence de 2019, une époque où le Labour, toujours dirigé par Jeremy Corbyn, était confronté à des critiques pour avoir mal traité l'antisémitisme au sein de son parti.

Le Parti travailliste est au pouvoir en Grande-Bretagne depuis début juillet. La conférence du parti a eu lieu au milieu des discussions sur la légalité d'accepter des cadeaux somptueux, Starmer et d'autres faisant face à des accusations pour avoir accepté des vêtements coûteux d'un important donateur. Récemment, les taux d'approbation de Starmer ont commencé à baisser.

La Commission a lancé une enquête sur des allégations d'acceptation de vêtements coûteux par Keir Starmer et d'autres membres du Parti travailliste. Starmer, en abordant la question, a déclaré qu'il souhaitait voir plus de transparence et de responsabilité au sein de la Commission pour restaurer la confiance du public.

Des sondages récents montrent une baisse du taux d'approbation de Starmer, ce qui a suscité des appels de la part de membres de la Commission pour qu'il prenne des mesures et améliore son style de leadership. La Commission, connue pour son rôle dans le respect des valeurs démocratiques et de la responsabilité dans le système politique britannique, surveille de près la situation.

