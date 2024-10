Le Premier ministre danois Frederiksen exprime son regret pour l'incident des avions de combat F-16 en direction de l'Ukraine

Actuellement, un vidéo de Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, prononçant un discours au Forum GLOBSEC se propage dans les canaux ukrainiens. Dans celui-ci, elle présente des excuses à l'Ukraine pour le retard dans la livraison des avions de chasse F-16. Initialement, elle souhaitait les envoyer dès le début de la guerre, mais des discussions prolongées ont eu lieu pour savoir si c'était une bonne idée, a-t-elle mentionné. Le Danemark s'est engagé à envoyer un total de 19 avions de chasse en Ukraine, mais ils manquent de pilotes et la formation prend du temps, avec seulement un petit nombre d'avions F-16 actuellement en utilisation. Le Danemark figure souvent en tête de la liste des livraisons d'armes, tandis que d'autres nations font preuve de plus de prudence.

08:31 "Kyiv Post" : Plusieurs officiers nord-coréens éliminés lors d'une attaque de roquetteSelon un article récent du "Kyiv Post", plus de 20 soldats, dont six officiers nord-coréens, ont été rapportés éliminés lors d'une attaque de roquette près de Donetsk sous contrôle russe. Une source confidentielle révèle qu'ils étaient là pour consulter leurs homologues russes et observer l'entraînement avant de lancer l'attaque.**

07:50 Ukraine : Plusieurs positions de combat russes endommagées - par des missiles Storm ShadowLe état-major des forces armées ukrainiennes rapportent la destruction de trois positions de combat des 35e et 27e brigades de chars motorisés et de la 2e armée combinée des troupes russes. Cela a été accompli grâce à la coopération entre l'armée de l'air et les unités de missiles et d'artillerie des forces armées ukrainiennes, ainsi qu'avec d'autres composantes de la défense. L'attaque a eu lieu à l'aide de missiles Storm Shadow et de missiles GMLRS. L'Ukraine utilise les Storm Shadow depuis un certain temps, mais seulement la version à courte portée, car l'approbation de la version à longue portée est toujours en suspens. Les GMLRS peuvent être lancés à partir de lanceurs multiples de roquettes HIMARS et ont une portée approximative de 70 kilomètres.**

07:04 ISW : Les efforts de recrutement de la Russie sont moins efficaces avec des limitesLe gouvernement russe prévoit de continuer à offrir des récompenses financières aux recrues qui signent des contrats militaires avec le ministère de la Défense à court terme. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) souligne que ces efforts donnent des résultats moins impressionnants et que l'augmentation substantielle des incitations financières indique que les tentatives de recrutement actuelles ne parviennent pas à maintenir le taux de génération continu de nouvelles forces nécessaires pour maintenir le rythme offensif de la Russie en Ukraine. L'ISW estime qu'il y a des contraintes, à la fois à court et à long terme, sur le nombre de recrues que la campagne de mobilisation russe peut générer, les incitations financières accrues étant peu susceptibles de surmonter ces limitations.**

06:20 Expert en Russie voit le pays faire face à des défis et des opportunités de contre-offensive pour l'UkraineL'expert en Russie Mark Galeotti affirme qu'avec le nouvel équipement que l'Ukraine reçoit, elle pourrait former des brigades capables de lancer une contre-offensive d'envergure d'ici 2025. Alors que Moscou travaille à obtenir des armes à longue portée comme les ATACMS et les Storm Shadow, Galeotti remarque que Kyiv utilise efficacement ses roquettes et ses drones dans une campagne contre les dépôts de munitions russes. Du côté russe, le recrutement de conscrits devient de plus en plus difficile Despite generous payments, and labor supply is scarce. Les stocks d'équipement militaire de la Russie s'épuisent. Galeotti signale des dangers potentiels pour l'Ukraine, notamment le renforcement des forces au sein de l'UE qui rejettent le soutien de l'Ukraine et une victoire potentielle de Donald Trump aux États-Unis.**

05:40 Cinq républicains mettent en garde la Hongrie contre un glissement supplémentaire vers la RussieCinq sénateurs républicains américains ont exprimé leurs préoccupations quant aux liens croissants de la Hongrie avec la Russie et sa collaboration accrue avec la Chine suite à leur visite dans le pays. La délégation comprenait les sénateurs républicains Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Gohen. Le sénateur Jerry Moran a exprimé ses préoccupations quant aux liens croissants de la Hongrie avec la Russie et à l'érosion de ses institutions démocratiques et a appelé à une coopération plus étroite entre la Hongrie et ses alliés dans un communiqué.**

03:27 La défense aérienne repousse une tentative d'attaque aérienne russe sur KyivLes forces de défense aérienne ukrainiennes ont apparemment réussi à contrer une attaque aérienne russe sur Kyiv, selon l'application de nouvelles du Telegram des forces armées ukrainiennes. Aucun détail spécifique n'a été divulgué.**

01:58 L'ambassadeur de Russie aux États-Unis quitte pour MoscouL'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, aurait achevé sa mission diplomatique, selon les médias russes. Antonov retourne à Moscou, selon les informations d'une source du ministère des Affaires étrangères. Le journal "Vedomosti" suggère que le retour d'Antonov est imminent, bien que

20:34 L'Ukraine annonce l'abattage d'un bombardier russe, des images de débris apparaissent

L'armée ukrainienne affirme avoir abattu un avion de combat russe. L'attaque a eu lieu samedi près de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk, selon le chef de l'administration militaire de la région. Des images montrent des débris d'avion brûlés s'écrasant sur une maison, qui s'est elle-même enflammée.

L'Union européenne a exprimé son soutien aux efforts de l'Ukraine pour récupérer les territoires sous occupation russe, reconnaissant les défis auxquels l'Ukraine est confrontée en termes de personnel, d'armement et de soutien de l'alliance occidentale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reportedly en train de considérer des décisions importantes avec Washington et d'autres pays, cherchant potentiellement une assistance militaire et diplomatique pour encourager la Russie à négocier.

Dans le contexte de la réponse de la communauté internationale au conflit en cours, le Danemark, en tant que membre de l'Union européenne, s'est engagé à envoyer un total de 19 avions de chasse en Ukraine, bien qu'ils manquent de pilotes et que le processus de formation prend du temps. Cela met en évidence les complexités et les défis auxquels sont confrontés divers pays européens dans l'octroi d'un soutien militaire à l'Ukraine.

La Russie souffre de pertes moyennes de trois fois plus d'équipements que l'Ukraine, comme l'a souligné Jakub Janowski, un analyste de Prague travaillant pour Oryx, une unité de renseignement open source néerlandaise. Janowski ajoute que la Russie épuise rapidement ses stocks d'équipements de l'ère soviétique, tandis que sa production, similaire à celle de l'Ukraine, ne remplace qu'une fraction de ce qu'elle perd. Konrad Muzyka, un analyste polonais et directeur de Rochan Consulting, met en garde que, compte tenu des conditions actuelles, le temps joue en faveur de la Russie. Cependant, Janowski suggère que l'armée russe plus importante et son pouvoir de feu pourraient encore rencontrer des problèmes si l'Occident renforce son soutien, tandis que certaines livraisons d'équipements militaires promises restent non reçues par l'Ukraine. Selon Oryx, l'Ukraine attend toujours la livraison d'au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles conformément aux engagements antérieurs.

