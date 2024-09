- Le premier ministre choisit des amis félins

Nouvelle Concurrence Féline pour le Résident Bien-Aimé de Downing Street Larry : Les enfants du nouveau Premier Ministre britannique, Keir Starmer, adoptent un félin. Starmer a révélé à la BBC lors de son 62ème anniversaire qu'il avait eu "une longue discussion estivale" concernant un chien, mais a finalement opté pour un chaton. Initialement, les enfants de Starmer avaient exprimé leur préférence pour un berger allemand, comme il l'avait mentionné lors de sa campagne.

"Nous allons recevoir un chaton sibérien ; ma fille va le chercher aujourd'hui", a déclaré Starmer. La famille, composée du Premier Ministre, de son épouse Victoria et de deux adolescents, avait déjà présenté leur propre chat nommé Jojo lorsqu'ils ont emménagé à Downing Street. Larry, selon Starmer, ne semble pas perturbé par le nouvel arrivant.

Le Dilemme de la Chatière

Le seul défi concerne les mesures de sécurité strictes en place pour la résidence gouvernementale "Number Ten". "Nous avons rencontré le problème, et c'est le même pour Jojo le chat, que la seule entrée de notre nouvelle demeure est à l'épreuve des explosions. Installer une chatière n'est pas chose facile", a déclaré le Premier Ministre. "Cependant, nos enfants nous ont convaincus que le problème n'est pas plus difficile avec deux chats qu'avec un seul. Nous allons donc accueillir ce chaton sibérien."

Les prédécesseurs de Starmer avaient souvent des chiens : le labrador de Rishi Sunak s'appelle Nova, tandis que Boris Johnson a présenté son animal de compagnie Dilyn.

Larry habite Downing Street depuis plus de 13,5 ans - servant plus longtemps que de nombreux Premiers Ministres britanniques. En tant que "Chief Mouser to the Cabinet Office", il a même été nommé à un poste officiel sur le site web officiel du gouvernement britannique.

Starmer est actuellement le sixième Premier Ministre à partager son domicile avec Larry. David Cameron a amené le chat à la résidence gouvernementale en 2011 - pour régler le problème des rongeurs. Cependant, principalement, le félin sert à divertir les journalistes, comme poursuivre les pigeons. Depuis que Larry est âgé - environ 17 ans - le gouvernement aurait des plans pour annoncer subtilement au public la triste nouvelle de la mort du cher chat.

