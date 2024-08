Le Premier ministre britannique Starmer veut continuer à réprimer les manifestations de droite radicale.

Starmer a déclaré avoir organisé une réunion avec des représentants de haut rang de la police pour évaluer les événements de la nuit précédente et discuter des mesures à prendre pour les jours à venir. La forte présence policière "aux bons endroits" avait apaisé la situation et donné aux gens un sentiment de sécurité, a ajouté le Premier ministre. Environ 6 000 officiers avaient été déployés dans tout le pays.

Le chef de la police de Londres, Mark Rowley, a déclaré que la forte présence policière et l'unité entre les différentes communautés avaient aidé à relever les défis dans la capitale. Le maire Sadiq Khan a félicité la police pour leurs "efforts héroïques" et ceux qui ont "manifesté pacifiquement que Londres est unie contre le racisme et l'islamophobie", a-t-il écrit sur le service en ligne X.

Des milliers de personnes ont défilé dans la capitale et dans de nombreuses autres villes à travers la Grande-Bretagne mercredi, suite à des jours de protestations d'extrême droite. "Whose streets? Our streets", scandaient les participants à une manifestation à Walthamstow dans le nord-est de Londres. Il y avait également des manifestations à Birmingham, Bristol et Liverpool. À Sheffield, les participants scandaient : "Say it loud, say it clear, refugees are welcome here".

La nuit de mercredi à jeudi a été moins paisible en Irlande du Nord, où trois officiers de police ont été blessés lors de émeutes. Les législateurs de Belfast ont donc mis fin à leur pause estivale.

Mercredi, le système judiciaire britannique a infligé des peines de prison initiales allant jusqu'à trois ans pour des participants aux émeutes violentes des derniers jours. Jeudi, deux autres hommes ont été condamnés à deux ans et huit mois chacun.

Depuis le début des émeutes, au moins 483 personnes ont été arrêtées et 149 inculpées, a annoncé le service public de l'accusation. Les suspects sont accusés, entre autres, de fournir des armes pour des attaques contre la police.

Au cours de la semaine dernière, des émeutes d'extrême droite dans plusieurs villes du pays ont vu des logements pour demandeurs d'asile et des mosquées attaqués, ainsi que des policiers agressés. La cause est un coup de couteau dans la ville côtière de Southport près de Liverpool le 29 juillet, dans lequel trois enfants ont été tués et dix autres blessés.

L'attaque a choqué la Grande-Bretagne. De fausses informations ont rapidement circulé en ligne, affirmant que l'auteur était un demandeur d'asile musulman. Selon la police, le suspect présumé est un adolescent de 17 ans né au Pays de Galles. Les médias britanniques rapportent que les parents de l'homme sont originaires du Rwanda.

La police britannique accuse les partisans de la fameuse Ligue de défense anglaise de la violence. L'organisation anti-islamique liée à la scène des hooligans a été fondée il y a 15 ans.

