Le Premier ministre britannique, Starmer, dévoile un plan financier initial "inconfortable"

L'augmentation de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme peu probable. Au lieu de cela, il y a des discussions au Royaume-Uni sur une augmentation des taxes sur les plus-values. Starmer a souligné que les recettes fiscales seules ne pourraient peut-être pas résoudre les problèmes du pays à l'avenir. L'accent est mis sur le renforcement de la croissance économique.

Ce nouveau gouvernement doit faire face à un déficit budgétaire massif hérité de l'administration conservatrice précédente. Starmer a reconnu : "Nous avons des choix difficiles à faire." Il n'avait pas anticipé un manque à gagner de 22 milliards de livres sterling (26,5 milliards d'euros).

Le parti travailliste accuse les Tories de dissimuler cet écart financier. La chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves, a promis d'alléger la charge pour les finances publiques. Cependant, les Tories ont nié ces allégations. Jeremy Hunt, ancien chancelier, a qualifié cela de "tentative éhontée de préparer le terrain pour des hausses d'impôts".

L'espace financier pour mettre en œuvre les réformes prévues, telles que dans les domaines de la santé et de l'éducation, est limité pour ce gouvernement en raison de la situation économique actuelle et de la dette publique élevée, qui a oscillé autour de 100 % du PIB depuis un certain temps. Le prêt au secteur public a augmenté plus que prévu en juillet.

Starmer a également commenté les émeutes d'extrême droite qui ont éclaté début août à la suite d'un meurtre au couteau de plusieurs enfants. Il a déclaré que ces émeutes ont mis en évidence une "société gravement malade, affaiblie par une décennie de divisions et de décadence, victime d'un cycle de populisme", selon les "insuffisances" du gouvernement précédent, selon les termes du Premier ministre.

Les Tories ont connu leur pire résultat électoral en plus de dix ans depuis qu'ils ont pris le pouvoir le 4 juillet. Starmer est prévu pour sa première visite à Berlin le mercredi pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD).

