Le Premier ministre britannique protège les voyages en avion de personnalités politiques.

Suite au changement de pouvoir au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, a annoncé des ajustements financiers difficiles dans le budget révisé du Royaume-Uni. S'adressant aux journalistes, Starmer a déclaré : "Attendez-vous à un nouveau budget en octobre, et ce ne sera pas une partie de plaisir." Il a ajouté : "Ceux qui ont le plus de capacités doivent porter le plus lourd fardeau." Cependant, Starmer a également annoncé des réductions budgétaires pour les politiciens de haut rang, telles que la mise fin d'un coûteux contrat d'hélicoptère valant des millions de livres.

Auparavant, Rishi Sunak, ancien Premier ministre, utilisait fréquemment des jets et des hélicoptères de la Royal Air Force britannique pour les voyages domestiques, ce qui était coûteux et arguably inutile. Maintenant, sous la direction de Starmer ainsi que du ministre de la Défense John Healey, le contrat d'utilisation des hélicoptères ne sera pas renouvelé, ce qui devrait économiser au gouvernement britannique environ 40 millions de livres, selon les rapports de la BBC.

Le parti travailliste de Starmer avait promis tout au long de leur campagne que les taxes pour la classe ouvrière ne seraient pas augmentées. Par conséquent, il est peu probable qu'il y ait une augmentation de l'impôt sur le revenu, des cotisations d'assurance nationale et de la TVA. Cependant, il y a des rumeurs au Royaume-Uni concernant une possible augmentation de l'impôt sur les plus-values. Toutefois, Starmer a déclaré que les problèmes du pays ne peuvent être résolus uniquement par la génération de recettes fiscales à l'avenir. L'accent doit être mis sur la promotion du développement économique.

"Nous devrons prendre des décisions difficiles"

Starmer a reconnu l'existence d'un déficit de 22 milliards de livres hérité du régime conservateur qu'il a remplacé. Il a déclaré : "Régler cela n'est pas une partie de plaisir." Il a ajouté : "Nous devrons prendre des décisions difficiles." Le parti travailliste avait critiqué les conservateurs pour avoir caché ce manque à gagner financier. La ministre des Finances Rachel Reeves a annoncé des plans pour "alléger la charge des finances publiques". Les conservateurs ont contesté ces allégations. L'ex-ministre des Finances Jeremy Hunt a accusé le parti travailliste d'essayer de préparer le terrain pour une augmentation des impôts sous prétexte de responsabilité financière.

Avec une marge financière limitée en raison de la situation économique actuelle, le nouveau gouvernement doit faire face à des défis pour financer les réformes nécessaires, en particulier dans les secteurs tels que la santé et l'éducation. De plus, la dette publique a fluctué autour de 100 % du PIB depuis plusieurs mois. Les emprunts du secteur public ont dépassé les prévisions en juillet.

Starmer a condamné les émeutes violentes qui ont éclaté début août suite à un tragique meurtre de plusieurs enfants. Il a décrit les émeutes comme révélant "une société profondément malade, affaiblie par une décennie de division et de décadence, rongée par une spirale de populisme" qui avait été alimentée par "l'échec" du gouvernement précédent.

Les conservateurs ont connu leur pire résultat électoral jamais enregistré lors des élections du 4 juillet après 14 années consécutives au pouvoir. Starmer est prévu pour effectuer sa première visite officielle à Berlin pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz le mercredi.

