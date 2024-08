Le premier ministre britannique, M. Starmer, doit effectuer une visite officielle à Berlin.

La rencontre entre les deux principaux dirigeants politiques à la Chancellerie fédérale est attendue pour aborder les affaires bilatérales et internationales, ainsi que les politiques européennes et économiques. Plus tard, Starmer et Scholz sont prévus pour faire face à la presse (12h00). Avant la victoire du Parti travailliste, les Conservateurs tories avaient gouverné la Grande-Bretagne pendant 14 ans. En raison d'un important déficit budgétaire, Starmer a annoncé mardi des "réductions difficiles".

