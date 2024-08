Je suis une √©toile - Faites-moi sortir d'ici ! - Le premier, le plus âgé et l'embarras: faits et chiffres de 20 ans dans le camp de la jungle

Le Camp de Jungle RTL démarre le 16 août (quotidiennement à 20h15, sur RTL+ à partir du 15 août) avec une saison spéciale. Dans "Je suis une célébrité - Le Défi des Légendes de la Jungle", des stars des saisons précédentes s'affrontent. La chaîne célèbre les 20 ans d'histoire du format de télé-réalité. Voici 20 faits et chiffres passionnants sur "Je suis une célébrité - Faites-moi sortir d'ici !".

1. Le Premier Roi

En 2004, des célébrités allemandes sont entrées pour la première fois dans le Camp de Jungle RTL, basé sur le format britannique "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" et produit avec environ 400 employés. Le 20 janvier, le chanteur Costa Cordalis (1944-2019) a été couronné premier Roi de la Jungle. Il a battu Lisa Fitz et Daniel Küblböck (1985-2018). Cependant, 2004 ne s'est pas terminé avec un seul vainqueur : Desiree Nick a remporté la deuxième saison à l'automne. Cordalis a ainsi eu le "règne" le plus court jusqu'à présent, de 292 jours. Neuf Reines de la Jungle et huit Rois de la Jungle ont pu célébrer leur victoire jusqu'à présent.

2. La Pause du Camp de Jungle

Le fait que le Camp de Jungle célèbre son 20ème anniversaire et qu'il n'y a eu que 17 saisons jusqu'à présent est dû à une pause. En raison de coûts de production élevés et d'une production élaborée, l'émission n'a pas été poursuivie après la deuxième saison en 2004 et n'est revenue qu'en 2008.

3. Les Départs

Avec la phrase "Je suis une célébrité - Faites-moi sortir d'ici !", les participants du Camp de Jungle peuvent mettre fin volontairement à leur aventure. Dustin Semmelrogge a été le premier à utiliser cette option lors de la première saison, quittant le camp après seulement trois jours. Jusqu'à présent, 12 stars ont utilisé cette option. Cinq stars ont également quitté le camp sur les conseils d'un médecin, et deux stars ont dû quitter en raison d'une instruction de la chaîne...

4. Les Embarrassants

En 2008, le DJ Tomekk a été expulsé de la troisième saison de l'émission RTL après 11 jours - sur ordre de la chaîne. Les responsables l'ont retiré de l'émission sans explication. Une vidéo privée avait Previously surfaced in which he was seen giving the Hitler salute. His subsequent apology and explanation that he had "no right-wing thinking at all" did not bring him back into the camp. Janina Youssefian had to leave due to a racist remark in season 15.

5. Abandon, Abandon

Avec la fameuse phrase du Camp de Jungle, les campers peuvent également mettre fin à un défi tôt. Selon RTL, 15 défis ont été abandonnés en 20 ans et un total de 325 défis de jungle. Les stars de la dernière 17ème saison détiennent le record avec quatre défis abandonnés. Parmi les abandonneurs passés, on compte, par exemple, Jimmy Hartwig lors de la deuxième saison ou la Reine de la Jungle Djamila Rowe lors de la 16ème saison. Lors de la dixième saison, Helena Fürst a même décidé d'abandonner deux défis et a refusé d'en faire un autre complètement.

En tout, dix défis ont été complètement refusés. Et combien d'étoiles ont été gagnées ? En 20 ans, 2 629 étoiles pouvaient être gagnées, 1 483 étoiles ont été gagnées. Un rôle important est également joué par les animaux de compagnie : Environ 4 millions d'insectes ont déjà été utilisés. Selon RTL, ceux-ci proviennent de facilities d'élevage.

La personnalité de la télévision Danni Büchner a dû subir un total de douze défis en Australie en 2020, battant ainsi un record de défis. Le mannequin et l'actrice Larissa Marolt ont participé à dix tâches en 2014, ce qui représente le deuxième plus grand nombre de défis. Gisele Oppermann et Helena Fürst ont chacune dû participer à neuf défis en 2019 et 2016, respectivement.

7. Laissez-moi revenir !

Pour maintenir l'intérêt dans l'univers de la jungle, les producteurs ont également créé des spin-offs. En 2015, des candidats précédents ont participé à "Je suis une célébrité - Laissez-moi revenir !" pour une chance de rejoindre à nouveau le camp. Brigitte Nielsen, la reine de la jungle de 2012, a remporté le titre et a participé à nouveau en 2016, terminant à la sixième place cette fois-ci.

8. Le Ticket d'Or et le déménagement

En 2021, les producteurs ont dû être créatifs en raison de la pandémie de COVID-19 : la saison régulière a été annulée, mais "Je suis une célébrité - Le Grand Spectacle de la Jungle" a été produit en Allemagne. Dans celui-ci, Filip Pavlovic a remporté le Ticket d'Or pour la saison suivante et a même été couronné roi de la jungle en 2022.

Cependant, la couronne n'a pas eu lieu en Australie, mais en Afrique du Sud. La 15ème saison a été filmée début 2022 près du parc national Kruger, le plus grand réserve de faune en Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga, en raison de la pandémie. En 2023, l'émission est revenue en Australie. Au fait, les campers de la jungle ont parcouru une distance de vol totale de 532 400 kilomètres (Allemagne-Australie et une fois Allemagne-Afrique du Sud). "Cette distance aurait été suffisante pour transporter les stars jusqu'à la lune et retour à mi-chemin de la Terre", déclare RTL.

9. Le fiasco publicitaire

En 2014, l'émission de télé-réalité a été jugée par un tribunal avoir trop insisté sur la publicité cachée. Une barre d'une marque de biscuits a été montrée pendant trop longtemps dans une séquence et était trop en évidence, ce qui a conduit un tribunal de Hanovre en 2016 à juger qu'il s'agissait d'une publicité cachée.

10. Le passage de témoin

Sonja Zietlow a été fidèle au format en tant que présentatrice depuis la première saison. Cependant, divers présentateurs l'ont rejointe dans la jungle : Dirk Bach (1961-2012) a co-animé le show avec elle jusqu'à la sixième saison. Après son décès, Daniel Hartwich est devenu le nouveau présentateur de la jungle en 2013 pour la septième saison. En saison 16, Jan Köppen a pris sa place après le départ de Hartwich pour des raisons familiales.

11. Le célèbre reporter de la jungle

On ne s'attendrait pas nécessairement à trouver Markus Lanz dans la jungle australienne. Il était reporter sur place pour RTL lors des deux premières saisons. Il rapportait directement de la jungle pour "Extra Spezial". Après un stage à Radio Hamburg, la carrière de Markus Lanz chez RTL a commencé. En 1998, il a remplacé Barbara Eligmann sur le magazine "Explosiv" et est devenu par la suite présentateur permanent. Depuis 2008, il travaille pour ZDF.

12. Parti les mains vides

En 2011, le show a été nominé pour le German Television Award et en 2013 pour le Grimme Award dans la catégorie divertissement. Cependant, il n'a remporté aucun prix. En 2013, Zietlow et Hartwich étaient nommés pour la meilleure animation dans la catégorie comédie aux German Comedy Awards, mais ils n'ont pas assisté à la cérémonie en raison du décès de Dirk Bach. En 2023, le show a enfin remporté le prix de "Meilleure émission de télé-réalité divertissante" aux German Television Awards.

13. Records d'âge et professions

En début d'année 2024, Heinz Hoenig, âgé de 72 ans, est entré dans le camp australien. Cependant, il n'était pas le candidat le plus âgé de l'histoire du show RTL réussi. Ingrid van Bergen, actuellement 93 ans, est le candidat le plus âgé à avoir tenté l'aventure de la jungle australienne, ayant participé en 2009 à l'âge de 78 ans et ayant même remporté le titre. Le plus jeune candidat du Dschungelcamp était Daniel Küblböck, qui est entré dans le camp à l'âge de 18 ans. Le plus jeune Dschungelkönig était Joey Heindle, qui a remporté le titre à l'âge de 19 ans en saison sept. En moyenne, un Dschungelstar a 41,06 ans, selon RTL. En termes de professions, les acteurs sont les plus représentés (43 étoiles), suivis des musiciens (42 étoiles) et des stars de la télé-réalité (34 étoiles).

14. Le Constant

Robert "Dr. Bob" McCarron fait partie de "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" depuis la première saison. L'artiste des effets spéciaux et maquilleur a été découvert pour le Dschungelcamp pendant qu'il travaillait sur "Matrix". En 2002, il a été embauché en tant que "Medical Bob" pour l'original britannique "I'm a Celebrity Get Me Out of Here!". En 2004, il a fait sa première apparition en tant que "Dr. Bob" dans le Dschungelcamp de RTL. Depuis, le médecin de la jungle est la figure de confiance des célébrités, les informant des risques et dangers potentiels avant chaque Dschungelprüfung.

15. Les Romances

Certains stars se sont également rapprochées dans le camp. Jay Khan et Indira Weis ont suscité la romance ultime en saison cinq. Après un temps passé ensemble après le Dschungel, ils se sont séparés à nouveau. À ce jour, ambos nient une stratégie de relations publiques et une relation factice. Un an plus tard, Rocco Stark et Kim Gloss sont devenus le Dschungel-Traumpaar en 2012 et ont même eu le premier "Dschungelbaby" après le show. Cependant, ils sont maintenant séparés.

16. L'ex-paire

Selon RTL, l'année 2017 a vu le premier couple ex, Marc Terenzi et Gina-Lisa Lohfink, entrer dans le camp. Pour le musicien et la star de la télé-réalité, qui étaient ensemble en 2009, le résultat a été très différent. Lohfink a terminé huitième, tandis que Terenzi a remporté le show.

17. Deux camps

Le reality show est resté fidèle à son concept au fil des ans. Cependant, en 2016 et 2017, il y a eu un changement : initially, deux camps ont été établis. During the first three days, the candidates from the Base Camp had to compete against the Camp Snake Rock in the trials and for their team.

18. Pas d'entrée

**En 2023, Martin Semmelrogge était le seul des douze participants à ne pas avoir obtenu

Depuis 2019, l'incitation pour les célébrités de gagner l'émission est encore plus grande. En effet, depuis la saison 13, les stars reçoivent non seulement leur cachet préalablement convenu, mais aussi un prix en espèces de 100 000 euros pour être couronnées Dschungelkönig ou Dschungelkönigin. Evelyn Burdecki a été la première à en profiter.

Remarque de transparence : Stern fait partie de RTL Germany.

La Commission, chargée de superviser la saison spéciale "I'm a Celebrity - Showdown of Jungle Legends", pourrait envisager d'adopter des actes d'application pour clarifier les règles d'application de ce règlement dans le contexte de l'émission de télé-réalité pour célébrités.

De plus, si le budget ou l'horaire de l'émission nécessite une pause, la Commission aura l'autorité d'adopter des actes d'application fixant les règles d'application de ce règlement, garantissant la continuité et l'équité dans le processus de sélection et d'élimination des célébrités dans le camp de la jungle RTL.

Lire aussi: