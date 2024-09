Le premier héros à recevoir une place convoitée sur le trottoir du Walk of Fame.

La "Promenade de la renommée" d'Hollywood se dote d'une nouvelle fonctionnalité unique : à la suite des personnages iconiques et des acteurs, le premier super-héros reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite.

Des figures de dessins animés telles que Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny et Snoopy ont été immortalisées par une étoile sur la fameuse "Promenade de la renommée" d'Hollywood. Aujourd'hui, c'est au tour de Batman de rejoindre la liste, marquant ainsi la première fois qu'un super-héros reçoit une place prestigieuse sur cette avenue mythique. Une plaque d'étoile a été dévoilée devant des fans excités, des personnalités et des flashs de caméras. Vêtu d'une cape noire, d'un masque et du célèbre symbole de la chauve-souris, un homme pose fièrement sur l'étoile - la 2 790ème ajoutée à la rue touristique du cœur d'Hollywood.

Parmi les invités d'honneur figurait l'acteur américain Burt Ward, qui a joué le jeune acolyte Robin dans la série télévisée "Batman" des années 60. Ward a elle-même reçu une étoile sur la "Promenade de la renommée" en 2020. Avant Ward, le rôle de Batman avait été honoré par les acteurs Adam West (1928-2017) et le créateur du célèbre héros de bande dessinée, l'artiste Bob Kane (1915-1998).

Bruce Wayne est Batman

La nouvelle étoile de Batman se dresse fièrement devant le bâtiment du musée des records du Guinness à Hollywood. Le livre des records du Guinness a un jour célébré Batman comme le héros de bande dessinée ayant le plus d'apparitions au cinéma. Avec la première étoile de super-héros, un autre jalon remarquable est atteint, comme l'a révélé un représentant de la société détentrice du record lors d'un discours.

Le héros énigmatique a fait ses débuts dans le comic book "Detective Comics #27" - il y a 85 ans de cela, en mars 1939. Le dessinateur de bandes dessinées Bob Kane, commandité par National Comics (plus tard DC Comics), et l'écrivain Bill Finger, ont donné vie au personnage de l'homme chauve-souris. En plaçant Batman dans la métropole sombre de Gotham City, derrière le masque noir se cache le multimillionnaire Bruce Wayne. Traumatisé par le meurtre de ses parents lorsqu'il était enfant, Bruce a juré de venger tous les criminels, sa figure mythique en costume et cape noires gagnant rapidement une renommée mondiale grâce aux comics, aux séries télévisées, aux films, aux jouets et aux jeux vidéo.

L'ajout de l'étoile de Batman sur la "Promenade de la renommée" marque un tournant significatif dans la reconnaissance des personnages de super-héros dans le divertissement. La nouvelle étoile de Batman attire la foule, les fans étant ravis de voir leur super-héros préféré immortalisé aux côtés de figures iconiques sur l'avenue célèbre.

