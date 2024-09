Le premier cas de grippe aviaire affectant l'homme aux États-Unis a été identifié dans le Missouri et n'est lié à aucune source animale.

En 2024, la 14ème occurrence d'H5 a été détectée chez l'homme aux États-Unis, marquant la première apparition sans interaction connue liée à l'occupation avec des créatures malades ou infectées, selon un communiqué du CDC. Cela représente également la première occurrence détectée par le système national de surveillance de la grippe du pays, plutôt que d'être identifiée par une surveillance ciblée de l'épidémie de grippe aviaire chez les animaux.

L'occurrence est actuellement en cours d'investigation par le Missouri Department of Health and Senior Services. La personne avait des problèmes de santé préexistants et a été hospitalisée le 22 août. Les tests ont confirmé la grippe A, suivie d'un traitement avec des médicaments antiviraux contre la grippe. Actuellement, la personne a récupéré et réside chez elle, selon le MDHSS.

Un échantillon du patient a été envoyé au CDC, qui a confirmé que la souche de grippe était d'origine aviaire. Les virus de la grippe sont classés en fonction de deux protéines de surface : une protéine H, ou hémagglutinine, et une protéine N, ou neuraminidase. Le CDC a vérifié que la souche était de type H5, mais n'a pas encore déterminé le type N. Ils se concentrent actuellement sur l'isolement du virus et la décryptage de sa séquence génétique. Les chercheurs du CDC prévoient de révéler plus de détails sur la génétique du virus dans un avenir proche, selon le porte-parole du CDC.

Décrypter la séquence génétique apportera des lumières sur la relation potentielle entre le virus qui a infecté ce patient et les virus responsables des épidémies en cours chez les poultry et autres animaux aux États-Unis.

Pour l'instant, aucun cas de grippe aviaire n'a été signalé chez le bétail au Missouri. Cependant, des épidémies de grippe aviaire ont eu lieu chez les poultry dans l'État.

Le CDC maintient une évaluation du risque faible pour H5N1 chez la population générale.

Brenda Goodman de CNN a contribué à ce rapport.

Les problèmes de santé préexistants de l'individu ont probablement affecté sa réponse au virus H5, nécessitant une hospitalisation et des médicaments antiviraux contre la grippe. L'enquête du CDC vise à décrypter la séquence génétique du virus, qui pourrait révéler sa relation avec les épidémies en cours chez les animaux, ce qui pourrait avoir un impact sur la santé publique.

