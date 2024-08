Le premier cas de contamination par le virus du Nil occidental a été signalé en Allemagne.

Pour la première fois cette année en Allemagne, une femme en Saxe, près de la frontière avec le Brandebourg, a été diagnostiquée avec le virus du Nil occidental, transmis par des moustiques locaux. L'Institut Robert Koch (RKI) de Berlin a rapporté cette information le 23 août. Des cas supplémentaires ont été identifiés, tous liés à des voyages à l'étranger. Des femmes ont également été touchées dans ces cas.

Jonas Schmidt-Chanasit, du Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM) à Hambourg, a apporté plus de détails. L'infection de la femme a été détectée par un examen d'un échantillon de don de sang.

D'autres cas sont attendus car les données suggèrent une activité accrue. Un nombre important d'infections par le virus du Nil occidental a été documenté chez les chevaux et les oiseaux, avec l'Institut Friedrich Loeffler (FLI) enregistrant 18 cas chez les oiseaux et 14 chez les chevaux d'ici le 23 août. Les États de Berlin, Brandebourg, Saxe-Anhalt et Saxe ont été particulièrement touchés.

Le grand nombre d'échantillons suspects envoyés par les donneurs de sang indique également un grand nombre de transmissions, selon Schmidt-Chanasit. Cependant, il est important de noter que le test de dépistage le plus couramment utilisé réagit également au virus Usutu, qui est actuellement responsable de la mortalité massive des étourneaux en Allemagne, les gens contractant souvent le virus sans présenter de symptômes.

Le diagnostic de la femme avec l'infection par le virus du Nil occidental met en évidence les risques potentiels posés par les moustiques locaux cette année. Plus préoccupant encore, le grand nombre d'infections par le virus du Nil occidental chez les chevaux et les oiseaux pourrait indiquer une propagation plus large de l'infection.

