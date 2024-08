Le premier avion de combat F-16 a eu un accident en Ukraine.

Ukraine était ravie de l'arrivée prochaine des avions de combat F-16. Fabriqués à l'Ouest, ces engins étaient censés renforcer leur défense aérienne. Malheureusement, même pas quelques semaines après la première livraison, un F-16 s'est écrasé.

Selon un article du "Wall Street Journal", citant un officiel américain anonyme, l'accident s'est produit lundi. Il s'est produit quelques semaines seulement après l'arrivée du premier avion de chasse américain en Ukraine. Les premières conclusions suggèrent que l'avion n'a pas été abattu par des tirs ennemis, malgré l'incident ayant eu lieu pendant l'importante attaque de missiles de la Russie sur le pays. L'officiel américain a spéculé que l'erreur du pilote pourrait être la cause, laissant entendre une possible victime fatale.

Les F-16 ont été mis en service lundi, dans le but de combattre ce qui est considéré comme la plus grande attaque aérienne de la Russie depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. Ils ont également été utilisés pour intercepter et détruire des missiles de croisière russes.

Le nombre exact de F-16 en possession d'Ukraine reste un mystère. En août dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a présenté le premier de ces avions. Selon le "Wall Street Journal", l'Ukraine a reçu six avions occidentaux jusqu'à présent, tandis que "The Independent" indique dix livraisons.

L'Ukraine a obtenu la promesse de 79 F-16 des Pays-Bas, du Danemark, de la Norvège et de la Belgique. Cependant, le rythme lent des livraisons d'avions, combiné à la rareté des créneaux d'entraînement et à la durée de cet entraînement, ralentit la création d'une escadrille de F-16 redoutable.

Le F-16 est un avion de combat puissant, en service dans plus de deux douzaines de pays dans le monde. Fabriqués aux États-Unis, ces avions peuvent être utilisés à la fois pour la défense aérienne et les frappes au sol.

Les F-16 ont joué un rôle important dans la stratégie de défense aérienne de l'Ukraine, visant à contrer les attaques aériennes de la Russie. Malgré l'incident où un F-16 s'est écrasé, les avions de chasse restants ont poursuivi leurs opérations.

Lire aussi: