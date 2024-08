Le prédicateur <unk> rock star <unk> influençant les jeunes en ligne

"Oui, c'est un péché," dit-il avec un sourire narquois. "Vous devez accepter que vous vieillirez. Voulez-vous toujours avoir l'air de 20 ans lorsque vous en avez 80 ? Personne ne vous croira."

Abul Baraa, un prédicateur salafiste germanophone, atteint des milliers de followers avec des vidéos Q&R comme celle-ci, que les experts en contre-terrorisme considèrent comme pouvant finalement laisser les followers vulnérables au recrutement par des groupes terroristes. Le salafisme est une branche ultra-orthodoxe et puritaine de l'islam suivie par une minorité de musulmans.

Le style décontracté et relatable du prédicateur l'a aidé à rassembler un Following de plus de 82 000 sur TikTok et des dizaines de milliers d'autres sur d'autres plateformes de médias sociaux, où il a publié plus de 2 000 vidéos.

"Le prédicateur le plus influent et le plus connu dans le monde germanophone en ce moment, le 'modèle' en quelque sorte, est Abul Baraa," explique Nicolas Stockhammer, expert en contre-terrorisme à l'Université de Vienne.

"La radicalisation TikTok - c'est un nouveau terme pour ce phénomène... Et ISIS-K est l'un des bénéficiaires de cette dynamique. Ils ciblent spécifiquement ces très jeunes adolescents."

Un porte-parole de TikTok a déclaré à CNN le mois dernier : "Nous sommes fermement opposés à l'extrémisme violent et supprimons 98 % des contenus qui enfreignent nos règles sur la promotion du terrorisme avant même qu'ils ne nous soient signalés."

À la suite d'une présumée attaque terroriste contre un concert de Taylor Swift à Vienne, il y a une préoccupation renouvelée concernant l'extrémisme en ligne chez les jeunes. Le présumé maître d'œuvre de l'attaque, âgé de 19 ans, a été radicalisé en ligne, selon les autorités autrichiennes, bien que les détails restent flous.

Abul Baraa, un citoyen allemand de 51 ans, a nié à plusieurs reprises tout lien avec ISIS ou tout autre groupe jihadiste.

Mais son contenu est considéré comme la première étape sur la voie de l'extrémisme, selon Kaan Orhon, un travailleur social de la déradicalisation à l'association Green Bird à Bonn, en Allemagne. Il dit que le nom d'Abul Baraa apparaît comme un dénominateur commun dans la radicalisation de presque tous les jeunes qu'il aide.

"C'est la rock star de la scène salafiste en Allemagne," explique Orhon. "Il est extrêmement populaire auprès des jeunes parce qu'il répond aux besoins, aux questions, aux intérêts que les jeunes ont, mais qui ne sont pas pris en compte par d'autres institutions théologiques islamiques."

CNN a tenté à plusieurs reprises de contacter Abul Baraa, mais il n'a pas encore répondu à la publication.

'Comme une drogue de porte'

Les questions posées par Abul Baraa peuvent être aussi innocentes que "Est-il acceptable de jouer à Fortnite ?" - un jeu vidéo populaire.

Abul Baraa y répond dans une vidéo stylisée de deux minutes, avec des images du jeu vidéo en arrière-plan.

"Ces jeux ne doivent pas être joués. Nous sommes des musulmans. Nous aimons Allah et nous haïssons le pluralisme," dit-il.

Empêcher les jeunes de s'engager dans le monde moderne est l'objectif d'Abul Baraa, selon les experts. En promouvant une idéologie salafiste anti-Occident, Orhon dit que son contenu éloigne les jeunes de leurs communautés, laissant leur esprit vulnérable à l'influence extrémiste.

"Ce qui le rend dangereux, c'est qu'il est comme une drogue de porte pour des acteurs plus radicaux," explique Orhon, qui décrit le découragement d'Abul Baraa envers les activités et les intérêts non permis religieusement comme posant "une base d'isolement".

Dans une courte Q&R publiée sur YouTube, Abul Baraa demande : "Pouvez-vous être amis avec un kafir ? Cela signifie que vous êtes amis avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Cela va à l'encontre de notre religion."

Une fois isolés, les adolescents influencés par Abul Baraa peuvent devenir vulnérables aux groupes radicaux comme ISIS-K, une affiliée active d'ISIS originaire d'Asie centrale, selon Stockhammer et Orhon.

"C'est le moment où sa distanciation devient insincère, car il sait qu'il pose les bases où d'autres acteurs peuvent récupérer son public cible et les emmener plus loin dans la radicalisation," dit Orhon.

'Chaque fois qu'ils essaient de trouver quelque chose de nouveau pour pouvoir nous faire taire'

Les services de sécurité allemands ont Abul Baraa dans leur ligne de mire depuis des années.

Né Ahmed Armih, le prédicateur a grandi au Liban avant de déménager en Allemagne autour de 2002.

Il est devenu le chef imam de la mosquée As-Sahaba de Berlin, où il a établi et entretenu des liens avec des figures jihadistes violentes, selon les autorités allemandes locales. La mosquée a été perquisitionnée par la police en 2018 dans le cadre d'une enquête sur le financement du terrorisme. Elle est maintenant fermée.

Baraa a finalement déménagé sa prédication en Basse-Saxe, un État du nord-ouest de l'Allemagne, où il a rejoint une association de prédicateurs connue sous le nom de "Communauté musulmane germanophone" ou DMG. Il a prêché dans la mosquée du groupe à Brunswick jusqu'en juin de cette année, lorsque les autorités allemandes ont interdit et dissous le DMG pour activité extrémiste.

"L'interdiction du DMG est un coup dur pour la scène salafiste en Basse-Saxe et au-delà. En interdisant la scène, nous privons les prédicateurs salafistes germanophones de leur plateforme la plus importante pour diffuser leur idéologie extrémiste," a déclaré Daniela Behrens, ministre de l'Intérieur et du Sport de Basse-Saxe, dans un communiqué annonçant l'interdiction.

La répression a poussé Abul Baraa à établir et développer une présence sur les médias sociaux, où il reste un producteur de contenu prolifique. Cette semaine, il a répondu aux rapports des médias le liant à l'attaque présumée contre le concert de Taylor Swift avec une vidéo TikTok et un direct.

"Chers frères et sœurs, comme vous l'avez vu, il y a actuellement une campagne massive contre nous," dit-il dans la vidéo TikTok. "Chaque fois qu'ils essaient de trouver quelque chose de nouveau pour pouvoir nous faire taire."

Et des groupes comme ISIS-K sont prêts à en profiter, cherchant activement à recruter des mineurs car cela représente un défi pour les forces de l'ordre.

"Le calcul d'ISIS-K et de ces personnes qui sont derrière cette dynamique, c'est que... ce n'est pas si facile de les poursuivre en justice car ils sont trop jeunes", déclare Stockhammer.

Le complot présumé de concert de Taylor Swift a été stoppé, mais les officiels de sécurité européens craignent qu'ISIS-K ne recrute déjà pour son prochain attentat à partir des marges d'Internet, où les jeunes esprits peuvent être vulnérables et isolés.

L'influence d'Abul Baraa s'étend au-delà de l'Allemagne, atteignant un suivi significatif en Europe et le rendant une figure importante dans le monde des prédicateurs salafistes.

Malgré les préoccupations concernant son contenu qui pourrait contribuer à la radicalisation, ISIS-K et d'autres groupes extrémistes considèrent des plateformes comme TikTok comme un terrain fertile pour le recrutement, en particulier parmi les jeunes individus vulnérables dans le monde entier.

