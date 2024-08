- Le prédicat du bayésien: un capitaine de confiance sous enquête

Après le tragique naufrage du yacht somptueux "Bayesian" au large des côtes siciliennes, tuant sept personnes, le parquet italien a ouvert une enquête contre le capitaine, selon plusieurs sources journalistiques. Selon ANSA et "La Repubblica", le capitaine est soupçonné de meurtre et de naufrage. Il a été interrogé pour la deuxième fois en une semaine dimanche.

L'enquête semble porter sur le fait de savoir si certaines portes et écoutilles étaient ouvertes lors de l'événement et quand l'alarme a été déclenchée. Il est suspecté qu'une écoutille située à l'arrière du navire, utilisée pour l'embarquement de petits bateaux tels que les jet-skis, ait joué un rôle. De plus, il y avait une porte menant de cette zone similaire à un garage à la salle des machines. Selon "Süddeutsche Zeitung", des témoins ont déclaré que le navire avait coulé par l'arrière, ce qui pourrait signifier que l'eau est entrée dans la salle des machines par l'écoutille ouverte, entraînant ainsi le naufrage.

De plus, les rapports des médias suggèrent que la quille du navire n'était pas complètement immergée. Bien que cela permette de naviguer en eaux peu profondes et dans les ports, c'est inutile lorsqu'on est ancré à plusieurs centaines de mètres du rivage. Avec la quille relevée, le centre de gravité du navire est élevé, réduisant sa stabilité face aux vents puissants qui frappent le mât élevé.

Le capitaine sous la loupe

Le capitaine est le principal responsable de la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire lui-même. Suite à son dernier interrogatoire, il a été ajouté à la liste des suspects. D'autres membres de l'équipage sont également interrogés, et il est possible que certains soient finalement inculpés.

Le tragique incident au large des côtes italiennes lundi dernier a coûté la vie à Mike Lynch, milliardaire britannique de 59 ans, ainsi qu'à sa fille de 18 ans, ainsi qu'à deux couples et au cuisinier du yacht. Cependant, 15 personnes ont été secourues. L'entrepreneur en logiciels avait prévu cette aventure en mer avec sa famille, ses amis et ses associés d'affaires pour célébrer son acquittement en justice.

Mer démontée près de la Sicile

Selon l'enquête, le "Bayesian" a été frappé par une vague monstrueuse aux alentours de 4h00 du matin pendant une tempête, avec des vents dépassant les 100 kilomètres par heure. Le navire a coulé en quelques minutes. On pense que les victimes malheureuses ont été surprises dans leurs cabines et n'ont pas pu échapper à l'eau qui se ruait à temps.

L'enquête se concentre également sur l'état des autres portes et écoutilles du yacht, car elles auraient pu potentiellement affecter la stabilité du navire pendant la tempête. Bien que le capitaine soit le principal suspect, d'autres membres de l'équipage sont également interrogés, ce qui suggère une enquête plus large sur l'incident.

