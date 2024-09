- Le précédent exige un nouveau procès pour l'allégation d'agression sexuelle contestée.

La Cour d'instance d'Erfurt doit réexaminer une affaire de viol. La Cour d'appel de Karlsruhe a ordonné cette réexamen. Initialement, l'accusation et la co-plaignante ont déposé un appel contre le verdict de la Cour d'instance.

La cour d'Erfurt a initialement condamné l'accusé à huit ans de prison pour viol aggravé en mars 2023. La Cour d'appel a remis en question divers aspects du verdict, notamment le fait que l'infraction de prise d'otage n'avait pas été prise en compte.

L'homme est soupçonné d'avoir surpris la femme lors d'une promenade en forêt en août 2021, de l'avoir aspergée de spray au poivre et menacée avec un couteau, entre autres choses, de mort. L'homme est accusé d'avoir violé la femme dans les bois. La femme est la co-plaignante. Elle était Previously in a relationship with the defendant. Following the end of this relationship, the woman obtained a restraining order against the man, who had become physically abusive towards her.

La Cour d'appel de Karlsruhe a estimé que la Cour d'instance d'Erfurt avait omis l'infraction de prise d'otage lors de la réexamen commandée par eux, en relation avec l'affaire de viol. Par conséquent, l'affaire sera entendue à La Cour de Justice pour assurer un verdict équitable.

