Le pouvoir des trois : comment Arnold Palmer, Gary Player et Jack Nicklaus ont révolutionné le golf

Grâce à la combinaison du style de jeu "swashbuckling" d'Arnold Palmer, de la volonté pure et simple de Gary Player et du génie absolu de Jack Nicklaus, ce triumvirat de grands noms du golf a catapulté le jeu dans l'ère moderne.

Si le trio a redéfini la façon de jouer au golf entre la fin des années 1950 et le début des années 1980, ce qui est inhabituel pour des rivaux sportifs, il a également noué des relations durables en cours de route - à tel point que les épouses de Nicklaus et de Palmer étaient elles aussi les meilleures amies du club.

"Nous étions trois grands amis, comme des frères", a déclaré Player, 85 ans, à l'émission Living Golf de CNN. "Nous avons voyagé en Chine, en Afrique du Sud, dans toute l'Europe.

"Nous sommes allés dans le monde entier, en Australie, partout ensemble. Et nous avons pratiquement vécu ensemble, en jouant beaucoup de matchs télévisés et d'exhibitions ensemble".

Le joueur se souvient d'une confrontation avec Palmer sur l'un de ses parcours, mais l'"affection" qu'ils avaient l'un pour l'autre a facilité la réconciliation.

"Nous sommes allés déjeuner ensemble et je me souviens très bien que nous pleurions tous les deux parce que je pense que nous avions une telle affection l'un pour l'autre que nous ne voulions pas que cela ait un effet sur notre amitié. Nous avons donc ri ensemble tout en pleurant ensemble".

Cet homme va devenir un champion

Palmer est le premier du trio à atteindre le statut de superstar du golf. Même le grand Nicklaus, l'homme qui a remporté le plus grand nombre de tournois majeurs dans une carrière de golfeur professionnel, a admis qu'il faisait partie de "l'armée d'Arnie" au cours de ses premières années.

Nicklaus se souvient d'avoir organisé un stage de conduite à Athens, dans l'Ohio, alors qu'il avait 18 ans, avec Palmer, et d'avoir dépassé son rival de 40 yards.

Nicklaus se souvient d'avoir dit à Palmer : "Je viens de te battre de 40 yards". Palmer a répondu : "Oui, mais j'ai joué 63 et tu as joué 67".

Le joueur sud-africain se souvient avoir vu Palmer frapper des balles sur un practice en 1957 et s'être dit : "Cet homme va devenir un champion".

La prédiction de Player était prémonitoire. Un an plus tard, Palmer remportait son premier titre majeur, s'emparant de la célèbre veste verte à 28 ans. Il revêtira la veste verte du Masters à trois autres reprises, remportera l'US Open en 1960 et l'Open Championship à deux reprises.

Assisté par son agent Mark McCormack - qui représentera plus tard Nicklaus et Player - Palmer est devenu une superstar mondiale, voyageant dans le monde entier pour montrer ses talents avec ses clubs, aidé par le charisme qu'il "dégageait", selon la légende sud-africaine du golf.

Sa passion pour le jeu était prodigieuse, selon Player.

"Même en vieillissant, il n'arrivait pas à dépasser les 90 ans, mais il voulait toujours aller jouer avec les membres et avec les gens", a déclaré Player.

La montée en puissance de Palmer s'est accompagnée de l'avènement de la télévision aux États-Unis, qui a permis aux habitants de tout le pays de le voir remporter ses premiers tournois majeurs.

"Ils aimaient l'homme du commun qui montait au sommet et tuait tous les dragons", a expliqué Nicklaus.

Mais c'est le style de jeu de Palmer sur le parcours qui l'a rendu si sympathique aux yeux des spectateurs. Nicklaus, 18 fois vainqueur d'un tournoi majeur, l'appelle en quelque sorte "Robin des Bois".

"Il donnait l'impression de vouloir frapper dans les bois, afin de pouvoir réaliser un coup spectaculaire et d'enthousiasmer tout le monde", a-t-il déclaré. "Et c'est ce qu'il a fait. Il frappait souvent dans les bois, et il avait ces coups spectaculaires auxquels tout le monde s'identifiait.

"Et il excitait tout le monde. Il remontait son pantalon et avait une cigarette à la bouche".

Compétitivité

La nature compétitive des "trois grands" du golf, qui s'autoproclament tels, les a poussés à faire des choses plus grandes et meilleures.

Nicklaus et Palmer se sont souvent mis hors course pour les tournois, tant la compétition était intense entre eux, selon le vainqueur de 18 tournois majeurs.

Nicklaus se souvient particulièrement du Masters de 1975, au cours duquel ils étaient tous deux en tête du classement après deux tours.

"Nous jouions le troisième tour, j'ai fait 73 et Arnold 75. Nous nous sommes serré la main sur le dernier trou et il a dit : 'Nous avons encore réussi. Nous sommes en train de nous tirer une balle hors du tournoi'.

"Je suis revenu, j'ai fait un bon dernier tour et j'ai fini par gagner le tournoi. Mais Arnold s'est effectivement éliminé du tournoi. Et ce n'est pas ainsi que l'on joue au golf.

"On joue au golf en se contrôlant soi-même. Et vous êtes la seule personne que vous pouvez contrôler, pas le terrain. Il faut donc en tenir compte, mais nous ne l'avons pas fait. Nous étions trop têtus. Nous étions trop compétitifs".

En comptant ses 18 Majeurs, Nicklaus a remporté 73 victoires sur le PGA Tour - le troisième plus grand nombre de victoires de tous les temps. Palmer a remporté 62 victoires sur le PGA Tour, le cinquième plus grand nombre de victoires de tous les temps. Player a remporté 24 victoires sur le circuit de la PGA, tout en accumulant 116 victoires internationales.

Player établit des similitudes entre la passion et le dynamisme du trio et l'esprit de compétition de Tiger Woods, 15 fois vainqueur d'un Majeur et à égalité avec le plus grand nombre de victoires de l'histoire du PGA Tour.

"Nous étions les concurrents les plus féroces que le monde ait jamais vus", déclare Player.

"Mais nous avions beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Lorsque nous étions sur le terrain de golf, nous nous disions très clairement : "Je veux te battre. Et si tu me bats, je te regarderai dans les yeux et je te dirai bravo".

Changement d'opinion

Si l'Open Championship est l'une des récompenses les plus recherchées dans le monde du golf, cela n'a pas toujours été le cas.

Player avait remporté le tournoi majeur en 1959, mais avant que Palmer n'y fasse sa première apparition un an plus tard, très peu de golfeurs américains avaient fait le voyage jusqu'au Royaume-Uni pour participer au tournoi.

En arrivant en tant que champion en titre du Masters et de l'US Open, Palmer a apporté un certain cachet à ses compatriotes qui le regardaient chez eux, en route vers une deuxième place, selon Nicklaus.

"Les Écossais l'adoraient. Andrew's et Kel Nagle le bat d'un coup. Et tout à coup, tous les joueurs américains ont voulu participer au British Open", a déclaré Nicklaus.

En juillet, lors du 149e Open au Royal St. George's, 51 golfeurs américains figuraient parmi les 156 participants, dont le futur vainqueur Collin Morikawa.

Bien que Player affirme que l'Open "serait ce qu'il est aujourd'hui sans" l'influence de Palmer, il pense que l'arrivée de l'Américain à l'événement a permis d'attirer plus d'attention sur l'Open aux États-Unis.

"L'Open Championship avec Ben Hogan, Sam Snead, Gene Sarazen, Peter Thomson, Roberto De Vicenzo et des centaines d'autres ont contribué à faire de l'Open un grand championnat.

"Arnold Palmer l'a-t-il amélioré lorsqu'il est arrivé ? Oui. Il y avait cet homme charismatique qui jouait si bien en Amérique, il a traversé, certainement, il a fait l'Open une immense quantité de bien, mais nous ne pouvons jamais donner à un seul homme le crédit pour le plus grand championnat du monde."

Depuis sa mort en 2016, Palmer a été honoré dans tout le jeu de golf et même par le service postal américain - ils ont émis un timbre commémoratif en l'honneur du grand golfeur en 2020.

"Je pense que la plupart des gars ont réalisé que ce qu'Arnold a fait pour le jeu était plus important que n'importe qui d'autre", a déclaré Nicklaus, en rendant hommage à son "héros".

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"Son influence sur le jeu, son comportement, la façon dont il se comportait, il devait être majestueux quand il le fallait, présidentiel quand il le fallait, humble quand il le fallait. Arnold a fait un excellent travail dans tous ces domaines. Et je pense que nous lui devons tous beaucoup", ajoute Nicklaus.

"Non seulement les professionnels lui doivent beaucoup, mais le golf lui doit également beaucoup. Cela fait cinq ans, mais mon ami me manque.

"Je lui ai parlé environ deux semaines avant son décès. Il était comme d'habitude. Je lui ai demandé : "Comment ça va, AP ?" Il m'a répondu : "Je pense que je suis prêt à aller frapper quelques balles. Je me sens vraiment bien. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps, j'ai hâte d'y aller.

"Il n'était pas plus prêt à aller frapper des balles de golf qu'un homme sur la lune, mais il ne voulait pas que je sache quoi que ce soit d'autre. C'est pourquoi je l'ai félicité pour cela, et je l'aime pour cela. Il nous manquera à jamais."

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com