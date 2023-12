Le potentiel d'influence de la mode sur la politique et la culture

Ce n'est que la goutte d'eau la plus récente d'une saison pluvieuse de mode prétendument politique.

Tout a commencé avec les soirées en tailleur pantalon en solidarité avec la candidate à la présidence des États-Unis Hillary Clinton en 2016. Elle a ensuite progressé avec les suprémacistes blancs en uniforme polo et kaki lors de leurs tristement célèbres manifestations de Charlottesville l'année dernière.

Alors que les effets du Brexit, de la Maison Blanche de Donald Trump et de la montée de l'activisme de l'alt-right en Europe et en Amérique du Nord se répercutent dans les eaux culturelles, l'habillage politique est à la mode. Les manifestants de tous bords - féministes, suprémacistes blancs, antifa, nationalistes et défenseurs de la justice sociale - s'habillent en fonction de leur état d'esprit politique.

Ce type d'habillement politique n'est pas le code vestimentaire des politiciens. Il s'agit d'individus et de groupes qui utilisent des vêtements de tous les jours pour exprimer leur vision politique. Le problème est que les participants et les commentateurs, les journalistes et les universitaires s'empressent souvent de le qualifier de mode. Mais l'habillage politique est-il une mode ?

Qu'est-ce que la mode ?

La dimension politique du vêtement est intuitivement comprise dès la naissance des individus. Car, par essence, la société humaine est une société vestimentaire. Ce que l'on porte, comment on le porte et quand on le porte constitue l'expression de degrés de libertés et d'influences sociales.

L'expression vestimentaire couvre toute la gamme politique, de la conformité à la rébellion. En d'autres termes, un style vestimentaire qui défie - ou est perçu comme défiant, ou offrant une alternative au statu quo - acquiert spontanément une signification politique.

D'où le pouvoir social de l'habillement et l'impact politique de voir de nombreuses personnes habillées selon un mode convenu. Lors des contre-manifestations de Charlottesville, en Virginie, l'été dernier, les manifestants antifa qui s'opposaient aux suprémacistes blancs portaient le "black bloc", une sorte d'uniforme entièrement noir destiné à montrer une position dure et unifiée contre le discours raciste anti-Noirs.

En même temps, la tenue "black bloc" indiquait la volonté de recourir à la violence si nécessaire, comme le faisaient les Black Panthers dans les années 1960 et 1970. Les Panthères ont profité d'une faille dans le deuxième amendement de la constitution américaine qui rendait légal le port d'armes à feu non dissimulées en public.

La tenue politique est un effort concerté d'un groupe d'individus pour attirer l'attention sur un problème social. Ils le font en s'habillant dans un style codifié. La recette de l'habillement politique contient tous les ingrédients de la mode, mais pas dans les bonnes proportions.

La mode - telle qu'elle est définie - se produit lorsqu'une société dans son ensemble accepte un style, une esthétique ou une sensibilité culturelle pendant un certain temps. L'ampleur de la portée sociale de la mode et sa date de péremption sont des éléments qui la rendent si utile en tant que marqueur de temps.

Elle est utilisée dans le cinéma, la littérature ou la recherche en sciences sociales. Ainsi, la mode signifie des changements de goût échelonnés dans le temps à l'échelle sociale. La mode se manifeste dans tous les domaines de l'activité humaine, y compris les arts, la musique, la technologie, même le discours savant et, bien sûr, l'habillement.

La source de la confusion

Nous pourrions attribuer la confusion entre l'habillement politique et la mode à l'omniprésence publique de l'industrie de la mode contemporaine. Depuis le XVIIIe siècle, un vaste secteur de l'industrie s'est consacré à la fabrication de ce qui nous habille : Il s'agit de vêtements, d'accessoires, de services et de produits de beauté. Cette industrie, ainsi que les publicitaires, se sont regroupés pour former une industrie de la mode qui englobe tout.

Il n'est donc pas surprenant que, dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la plupart des gens associent automatiquement les vêtements à la mode. Après tout, ils sont l'un des produits les plus visibles de l'industrie de la mode. Bien entendu, l'industrie de la mode ne ferait rien pour clarifier cette situation ; il est dans son intérêt d'être perçue comme la source de la mode.

Cette même industrie de la mode emploie une armée mondiale de prévisionnistes de tendances pour combiner finement les données historiques et une multiplicité de sources et d'événements culturels actuels. Ils utilisent ces données pour identifier les couleurs, les styles et les produits que les gens voudront pour la prochaine saison.

Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que les spécialistes de la mode contribuent à semer la confusion dans l'esprit du public à propos de l'habillement politique et de la mode. Ils utilisent de manière interchangeable les termes "tenue", "style" et "mode" sans tenir compte de leur différence sémantique fondamentale. Il y a aussi une explication culturelle à cela. La mode est une discipline universitaire émergente, ce qui la rend très à la mode en ce moment. Ajoutez le mot "mode" au titre d'un article ou d'un livre universitaire et le lectorat suivra probablement.

La tendance de l'habillage politique

Se pourrait-il qu'à l'instar des études de mode, l'habillage politique soit un phénomène de mode ? Si l'on en croit le nombre de collections comportant des déclarations politiques lors des semaines de la mode 2017, la réponse serait un oui rocambolesque. Plusieurs collections au cours de la dernière saison des semaines de la mode ont employé des déclarations politiques.

Parmi les frasques politiques sur les podiums, on peut citer les bonnets roses de Missoni. Il y avait des bandanas blancs comme symbole d'inclusion chez Tommy Hilfiger, Thakoon, Prabal Gurung, Phillip Lim, Dior et Diane von Furstenberg.

Des bérets noirs à la manière des uniformes de la guérilla ou des Panthères noires ont été présentés chez Dior. De même, toutes sortes de slogans imprimés ou brodés sur divers vêtements ont fait leur apparition chez Ashish Gupta, Public School et Christian Siriano, ponctués par des sous-vêtements graphiques dans la collection de LRS.

Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. L'industrie de la mode a de solides antécédents en matière de cooptation de mouvements politiques et contre-culturels, de groupes marginalisés et de cultures non occidentales, pour ensuite en tirer un bon profit.

Il n'y aurait rien de mal à gagner de l'argent de cette manière, sauf que les conséquences de la cooptation par l'industrie de la mode sont l'absence de pertinence culturelle. Tout comme les autres marchandises, la mode doit être consommée avant sa date de péremption.

La bonne nouvelle, c'est que l'habillement politique peut être à la mode, mais ce n'est pas la mode. Même l'industrie mondiale de la mode ne peut empêcher les individus d'utiliser leur corps habillé comme outil de discours politique.

Alors allez-y, choisissez votre T-shirt politique préféré ou portez les couleurs du parti de votre choix. Rappelez-vous simplement que ce n'est pas la mode, à moins que la plupart des autres personnes ne décident de s'habiller de la même manière pendant un certain temps. Dans ce cas, vous avez le choix : Accepter votre statut de personne à la mode ou changer de tenue ou d'affiliation politique.

Source: edition.cnn.com