Le potentiel de " marées dévastatrices " attribuable à l'ouragan Helena près des côtes américaines

Ouragan "Helene" se dirige vers l'État américain de Floride jeudi. En tant que ouragan de catégorie 2 avec des vents atteignant jusqu'à 155 kilomètres par heure, la tempête se dirigeait vers la côte du Golfe de Floride. Le Centre national des ouragans (CNO) de Miami a émis un avertissement pour une "marée ouraganienne et mortelle" et des inondations. Le CNO a prévu que la tempête toucherait terre en tant qu'ouragan de catégorie 4 tard jeudi ou vendredi (heure locale), avec la possibilité de "s'enfoncer profondément dans les terres". Le CNO a également averti de "nombreux" glissements de terrain dans les montagnes Appalaches du Sud.

Des alertes et des avertissements sont également en vigueur dans d'autres États. À Atlanta, la capitale de l'État de Géorgie avec une population de cinq millions d'habitants, une marée ouraganienne était prévue pour vendredi. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l'état d'urgence pour diverses parties de l'État et a mobilisé la Garde nationale. "Les conséquences seront ressenties au-delà de l'œil de la tempête", a averti DeSantis. Seize comtés de Floride ont demandé des évacuations partielles, deux ayant ordonné l'évacuation de tous les habitants. DeSantis a rapporté que plus de 60 hôpitaux et maisons de retraite avaient été évacués. "Vous ressentirez les impacts de cette tempête sur toute la péninsule de Floride", a averti le gouverneur.

Il était prévu que "Helene" toucherait terre près de Tallahassee dans le nord de la Floride. Les communautés côtières là-bas semblaient déjà désertes mercredi après-midi. Plus au sud, près de la ville de Tampa, de longues files d'attente se sont formées aux points de distribution de sable pour les barrières contre les inondations et autres fournitures. "Nous y sommes habitués", a déclaré Lorraine Major, enseignante de 44 ans, en référence aux tempêtes et ouragans qui frappent l'État chaque année. "Mais ces dernières années, les ouragans se sont vraiment, vraiment intensifiés."

À Clearwater, Jasper MacFarland a renforcé sa porte d'entrée avec des sacs de sable. "Je m'attends à ce que l'eau monte, et je ne veux pas qu'elle inonde ma maison", a-t-il expliqué. Le président américain Joe Biden a été briefé sur l'ouragan mercredi. La Maison Blanche a déclaré que le gouvernement était prêt à aider la Floride et les autres États. Si les prévisions sont exactes, "Helene" pourrait être l'ouragan le plus puissant de la région depuis plus d'un an. L'ouragan "Idalia" a touché le nord-est de la Floride en août 2023.

Les experts attribuent l'intensification des tempêtes tropicales et leur renforcement plus rapide au changement climatique, en raison du réchauffement des océans. L'Atlantique a été particulièrement chaud cette année, ce qui a conduit l'Administration nationale

