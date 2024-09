- Le pot est revenu à son état métallique précieux.

La collection de médailles est maintenant complète, mais Niko Kappel ne trouve pas de réconfort dans cette réalité. Au lieu de la deuxième médaille d'or paralympique, le lanceur de poids de VfB Stuttgart a dû se contenter de l'argent aux Jeux de Paris. À Tokyo il y a trois ans, il a remporté le bronze, et en 2016, il était invincible à Rio de Janeiro. Cette année, en tant que champion du monde, Kappel visait le sommet. Cependant, son lancer le plus lointain à Paris n'a atteint que 13,74 mètres, ce qui lui a valu la deuxième place.

"Je pourrais même dire que j'ai abandonné l'or", a déclaré le Swabian. "Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Ça semble absurde parce que je suis quand même reparti avec l'argent, mais quelques centimètres étaient hors de portée."

Une foule de 58 spectateurs

58, pour être précis. Avant la compétition, l'Uzbèke Bobirjon Omonov était identifié comme le principal rival. Finalement, il a lancé le poids à 14,32 mètres. Malgré cela, le Kappel de 29 ans avait lancé un impressionnant 15,07 mètres cette saison, établissant un record du monde.

"Je suis à peine qualifié pour la compétition. Je dois l'accepter d'abord", a-t-il admis, visiblement déçu. Kappel a réussi à sourire en parlant de ses 58 fans au Stade de France, qui avaient créé un T-shirt et l'acclamaient. "Je me sentais chez moi ici - une atmosphère incroyable. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter."

Un nouveau pot avec la deuxième médaille dans la journée

Le nageur Josia Tim Alexander Topf a remporté deux médailles en 24 heures. Après avoir remporté l'or dans la nage papillon sur 150 mètres dimanche, il a remporté l'argent dans le dos crawlé sur 50 mètres. "Je ne peux pas mettre ça en mots. C'est incroyable et je n'arrive toujours pas à y croire", a déclaré le jeune homme de 21 ans avec un handicap. "C'est simplement parfait."

Il y avait également des félicitations de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui était présente. "Elle m'a dit : superbe performance. C'était une rencontre agréable et inattendue", se souvient Topf.

Porté par les acclamations de "Thomas, Thomas" dans l'Arena Porte de la Chapelle, Thomas Wandschneider a livré une performance époustouflante. Le vétéran du badminton a réalisé son rêve de toute une vie en remportant 2-0 en sets contre le Japonais Jaegun Jeong en match pour la médaille de bronze, offrant à l'Allemagne sa première médaille dans ce sport.

"J'ai toujours eu ce rêve que je pouvais le faire, et je l'ai fait. Et la chose la plus inattendue, c'est que je l'ai fait à presque 61 ans. C'est déjà assez mauvais que je doive éduquer les jeunes sur la façon de le faire à plus de 60 ans", a déclaré le quadriplégique Wandschneider.

Trois médailles pour les triathlètes

Plus tôt, le triathlète Max Gelhaar avait remporté l'argent. Plus tard, le porte-drapeau allemand Martin Schulz et Anja Renner ont terminé une journée splendide pour les triathlètes avec des médailles de bronze sur le célèbre pont Alexandre III.

