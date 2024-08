Le Portugal demande l'aide de l'UE pour lutter contre les incendies de forêt qui frappent les forêts de Madère.

60 secouristes ont été évacués par les airs de Lisbonne vers Madère mercredi, selon le chef de l'île, Miguel Albuquerque. Précédemment, le gouvernement portugais avait déployé 76 personnels sur l'île pendant le week-end pour renforcer ses ressources.

L'incendie a débuté mercredi dans la municipalité de Ribeira Brava et s'est propagé aux municipalités adjacentes de Câmara de Lobos et Ponta do Sol, situées sur le côté occidental de Funchal, la principale ville de l'île, le long de la côte sud. Le feu de forêt menace de consumer une forêt de lauriers, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon le programme de observation de la Terre de l'UE (Copernicus), plus de 4392 hectares avaient été ravagés jusqu'à mardi après-midi.

Environ 200 résidents ont dû être relogés temporairement en raison de la menace sur leur habitat, principalement pour éviter les dangers de l'inhalation de fumée. Aucun blessé ni destruction de biens n'a été signalé pour l'instant ; cependant, certains pompiers ont montré des signes de fatigue.

Antonio Nunes, président de la protection civile régionale, a déclaré sur la radio portugaise (RTP) que les dommages se rapprochaient de la zone forestière protégée. Mercredi soir, les flammes avançaient le long de deux fronts d'une chaîne de montagnes difficile à naviguer, selon le président Albuquerque.

Initialement, les vents forts avaient exacerbé l'incendie, causant des perturbations temporaires à l'aéroport de Funchal. Cependant, les opérations ont repris normalement mercredi, selon l'administration de l'aéroport.

