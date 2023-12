Le porte-drapeau olympique des Tonga, Pita Taufatofua, n'a pas eu de nouvelles de son père depuis le tsunami "dévastateur".

La catastrophe a été déclenchée par l'énorme éruption du volcan sous-marin Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, qui s'est produite samedi, et a causé des dégâts "sans précédent" dans la nation du Pacifique.

Taufatofua, qui a acquis une grande notoriété après avoir été le porte-drapeau de son pays aux Jeux olympiques d'été et d'hiver, se trouve actuellement en Australie et n'a pas encore reçu de nouvelles de son père qui vivait sur l'île principale de Tongatapu.

"Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé", a-t-il déclaré à Amanda Davies, de CNN Sport.

"J'ai bon espoir qu'il s'en sorte et qu'il soit en train de travailler dans la communauté. C'est probablement ce que je pense, mais ce n'est qu'une hypothèse.

"C'est très dur, mais je n'ai pas le choix. Dans des moments comme celui-ci, il faut se lever. Il y a des gens partout dans le monde qui se lèvent aussi, ce n'est pas seulement moi, ce sont des milliers et des milliers de gens".

Une dévastation généralisée

Le "panache de champignons volcaniques" s'est étendu à l'ensemble des quelque 170 îles du pays - dont 36 sont habitées - et a touché l'ensemble de la population, soit plus de 100 000 personnes.

Le Premier ministre tongien, Siaosi Sovaleni, a déclaré que toutes les maisons de l'île de Mango, où vivent 36 personnes, ont été détruites lors de la catastrophe.

Il ne reste que deux maisons sur l'île de Fonoifua, et des dégâts importants ont été signalés sur l'île de Nomuka, où vivent 239 personnes.

Le gouvernement des Tonga a confirmé mardi la mort de trois personnes et plusieurs autres blessés.

Mercredi, Taufatofua a posté un message sur Instagram assurant que la maison familiale était toujours debout, mais il n'a toujours pas pu parler à son père.

Afin de contribuer aux efforts de secours, l'athlète de taekwondo et de ski de fond a créé une page de collecte de fonds GoFundMe, que CNN a vérifiée.

Les fonds iront "à ceux qui en ont le plus besoin" et serviront à réparer les infrastructures, les écoles et les hôpitaux qui ont été endommagés.

"Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas nous réfugier dans nos chambres et rester là à pleurer et à souhaiter. Il est temps pour nous de travailler et d'aider notre pays", a-t-il ajouté.

"Nous avons créé une page GoFundMe et les gens ont été très généreux.

M. Taufatofua explique que la "couche épaisse de cendres" qui recouvre le pays, les problèmes de filtration de l'eau et les problèmes de communication posent désormais problème.

Il a exhorté les gens à continuer à partager des informations sur la catastrophe afin que le monde soit conscient de la situation de ce petit pays qui tente de se relever.

"Lorsque vous êtes à Tonga, tout est luxuriant, vert, bleu, plein de vie", a-t-il déclaré.

"Aujourd'hui, on dirait un film de 1910 en noir et blanc et tout est couvert de cendres. Ce n'est pas le Tonga dont vous vous souvenez".

"Si quelqu'un a un satellite de rechange, qu'il nous l'envoie. Nos communications ont été coupées.

"Elon Musk, si vous nous regardez, envoyez-nous Starlink, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de communiquer avec nos proches."

Nous sommes des fils de la terre

Taufatofua s'entraînait au taekwondo et tentait de se qualifier pour les Jeux de Tokyo de 2020 en kayak de vitesse, un sport qu'il pratiquait en hommage à ses ancêtres et pour des raisons environnementales.

Il n'a pas réussi à se qualifier pour le kayak de sprint, ce qui l'a amené à concourir uniquement en taekwondo.

Malgré les dégâts considérables causés par le tsunami, Taufatofua affirme qu'il respecte toujours Mère Nature et les océans, qui jouent un rôle essentiel dans la vie des Tonguiens.

"Notre mère la Terre est la plus grande création de Dieu et c'est certainement quelque chose que nous devons respecter", a-t-il déclaré.

"Même si un volcan dévaste l'île, nous respectons le volcan, les océans et la nature. Nous n'avons ni haine ni animosité.

"Nous comprenons, en tant que Tongans, que nous sommes des fils de la terre. Nous sommes nés de la poussière et nous reviendrons un jour de nos cendres.

"Nous n'avons rien d'autre que de l'amour pour les océans, cela ne fait aucune différence.

