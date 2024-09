- Le pont est actuellement en cours d'inspection, la circulation étant interdite.

À partir d'aujourd'hui, le pont de Rügen est fermé. Entre 9 h et 15 h, les conducteurs se rendant sur l'île ou en repartant doivent utiliser le barrage de Rügen parallèle.

Selon les rapports de l'Autorité de construction routière, une inspection obligatoire de six ans pour tous les ponts allemands est en cours, y compris le pont de Rügen. Un camion spécialisé capable de soulever une plateforme de 12 mètres de long directement sous le pont depuis la chaussée sera utilisé pendant ce processus. De plus, l'Autorité a mentionné que les caméras et la technologie de réseau obsolètes seront remplacées sur le pont de Rügen.

Conformément à la fermeture du pont, l'entretien et les réparations de la B96 sur Rügen seront effectués jusqu'à Samtens. Les conducteurs peuvent opter pour la L296 parallèle comme itinéraire de remplacement. De même, l'entretien sera effectué sur le tronçon de la B96 de Samtens au rond-point de Bergen mardi et mercredi prochain, pendant les mêmes heures de fonctionnement, de 9 h à 15 h.

En raison de l'inspection du pont, des travaux de construction sur le pont de Rügen seront effectués, entraînant sa fermeture temporaire. Pendant cette période, les conducteurs sont invités à utiliser le barrage de Rügen comme itinéraire de remplacement pour accéder à l'île ou en partir.

