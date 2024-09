Le pont Carola de Dresde est partiellement effondré.

Au cours des heures sombres, une partie du pont Carolabridge à Dresde a plongé dans la rivière Elbe. Les conséquences de cet incident ont dépassé le pont, affectant la promenade et la piste cyclable, ainsi que les rails de tramway. Selon un porte-parole de la ville, la section touchée s'étend sur environ 100 mètres. Cet événement malheureux a entraîné une importante fuite d'eau chaude fumante depuis le côté de la vieille ville du pont.

L'autorité des transports de Dresde a assuré qu'aucun tramway ne traversait le pont au moment de l'incident, garantissant ainsi la sécurité des passagers et des véhicules. Les tramways 3 et 7 parcourent généralement le pont toutes les heures, même la nuit. La moitié sud du pont, allant de la rue Terrassenufer et une partie de l'Elbe, a été touchée. Des itinéraires de substitution ont été mis en place.

Malheureusement, cet effondrement a également compromis deux importantes lignes d'alimentation en chaleur du district, affectant toute la ville. Un représentant de la ville a déclaré que l'eau chaude s'échappant a inondé des parties de Terrassen Ufer.

La zone a été bouclée, et les autorités exhortent le public à éviter la zone du pont Carolabridge et à ne pas gêner les services d'urgence. Le pont sert de voie de passage cruciale, reliant la vieille ville et la nouvelle ville de Dresde.

D'autres travaux de maintenance sur le pont ont dû être reportés en raison de l'incident, notamment la peinture prévue sur le côté sud. De nombreux habitants et entreprises des environs sont désormais privés de chauffage fiable en raison des lignes d'alimentation en chaleur endommagées.

