Le Poltergeist Hrubesch ne veut pas entendre parler de cet adieu.

Il arrive en tant que gestionnaire de crise après le désastre de la Coupe du monde et laisse les footballeuses allemandes rêver d'une médaille olympique. L'équipe féminine de la DFB ne peut plus dorénavant minimiser le départ de Horst Hrubesch, mais elle joue pour le bronze. Ce qui est important pour les joueuses, leur entraîneur ne veut pas trop en parler.

Pas de bruit autour de son départ - et une entrée dans les livres d'histoire de la DFB est la dernière chose dont Horst Hrubesch a besoin après son dernier match en tant qu'entraîneur national. "Historique, qu'est-ce qu'il y a de historique là-dedans ?", a répliqué le septuagénaire lorsqu'on lui a posé la question. "Il y a aussi des gens qui vont travailler le dernier jour et puis prennent leur retraite. C'est pareil." Hrubesch, bien sûr, souhaite une médaille lors du match pour la médaille de bronze contre les championnes du monde espagnoles aux Jeux olympiques : "Ce serait important pour moi si les filles l'obtenaient. Ce sera déjà assez difficile."

Et pour lui-même ? "J'en ai déjà une", a dit Hrubesch avant le match de vendredi (15h/ZDF, Eurosport et dans le ntv.de live ticker) à Lyon. En 2016 à Rio, il a remporté l'argent avec les hommes allemands - après avoir perdu la finale contre le Brésil aux penalties. "On va lui dedicated le match. On veut une médaille", a déclaré l'attaquante Klara Bühl.

Popp et Schüller dans - nouvelle forfait

Hrubesch peut faire revenir la capitaine Alexandra Popp (infection) et l'attaquante centrale Lea Schüller (inflammation du tendon rotulien) contre l'Espagne. Les deux ont manqué la défaite 0:1 en prolongation en demi-finale contre les États-Unis. "Alex est en forme. Elle va s'entraîner tout de suite, pas de problème", a déclaré l'entraîneur en chef avant la dernière séance d'entraînement. "Avec Lea, on a vu que quelques jours de repos et de récupération suffisent." Même la défenseure Marina Hegering dit qu'elle est prête à jouer. Seule la milieu de terrain Sydney Lohmann manque en raison d'une infection.

En fait, Hrubesch ne prend pas sa retraite après le match pour la médaille de bronze : son contrat en tant que coordinateur de la jeunesse au Hamburger SV court encore un an. "C'était convenu dès le départ, que je le ferais jusqu'aux Jeux olympiques. Le successeur est déjà là, tout est organisé. C'est en quelque sorte une transition sans heurts", a expliqué l'ancien monstre de la tête.

Christian Wück, qui a conduit l'équipe masculine U17 au titre de champion du monde l'année dernière, fera ses débuts en tant qu'entraîneur de l'équipe féminine le 25 octobre au stade de Wembley de Londres contre l'Angleterre, championne d'Europe. En France, il a regardé les Jeux olympiques de l'équipe de Hrubesch mais a gardé ses distances avec l'équipe autour de Popp.

Il y aura encore une conversation avec le quinquagénaire, son successeur et le responsable de la DFB. Hrubesch peut partir en sachant qu'il a remis l'équipe féminine sur les rails après le fiasco à la Coupe du monde en Australie.

Réussite en gestion de crise?

Le mandat de Hrubesch après la maladie de l'entraîneur national Martina Voss-Tecklenburg était initialement une gestion de crise, puis une course à travers la Ligue des nations avec le billet olympique comme dernière poussée et le tour qualificatif réussi pour l'EM 2025 en Suisse. Il s'est plaint, "Je n'ai jamais pu essayer quoi que ce soit."

Hrubesch a ramené la mentalité et la résilience à l'équipe nationale avec son mélange de nature paternelle, d'expérience, de calme et de directives claires. "On a joué un très bon tournoi jusqu'à présent, un tournoi réussi", a déclaré la directrice sportive de la DFB Nia Künzer après la défaite en demi-finale contre les États-Unis en prolongation.

Le bronze serait maintenant quelque chose à mettre en avant, pour faire progresser la sélection et le sport. "On a déjà une situation assez bonne en football féminin en termes de visibilité. Mais une médaille donnerait certainement un coup de pouce", a déclaré l'ancienne championne du monde Künzer. La concurrence est devenue plus forte, "Je souhaite simplement qu'on puisse à nouveau nous assurer une place parmi les nations de pointe."

Hrubesch veut être un fan à l'Euro 2025

Donc, la conclusion est que Wiegmann doit rapidement assurer la suite - pas seulement en termes de jeu. La faiblesse finale est chronique, l'athlétisme peut être amélioré, et il manque également des alternatives personnelles, surtout si des vétérans comme Popp ou Marina Hegering prennent leur retraite.**

Hrubesch observera tout cela de loin à l'avenir. "Les filles méritent de jouer dans des stades pleins. Elles se vendent bien d'une manière, elles vivent ça d'une autre manière. Ça m'a toujours fasciné", a expliqué le champion d'Europe 1980.**

Son deuxième mandat en tant qu'entraîneur intérimaire - il était déjà intervenu en 2018 après la séparation avec Steffi Jones et avait conduit l'équipe nationale allemande à la Coupe du monde 2019 - a été "énorme fun". "Je suis content d'avoir pu le faire à nouveau. Je veux simplement dire merci pour la manière dont ils m'ont accueilli, comment ils m'ont traité", a déclaré Hrubesch à "Sport Bild".**

L'équipe féminine de la DFB, sous la direction de Horst Hrubesch, vise une médaille de bronze dans leur match contre les championnes du monde espagnoles, qui serait un exploit important à la fois pour l'équipe et pour Hrubesch lui-même. L'attaquante Klara Bühl a exprimé leur détermination à obtenir une médaille pour leur entraîneur sortant.

Malgré son contrat en tant que coordinateur des jeunes à l'Hamburger SV valable pour une année supplémentaire, Horst Hrubesch a indiqué qu'il regardera l'Euro 2025 en tant que supporter, exprimant son admiration pour la capacité de l'équipe à se vendre sur et en dehors du terrain.

Lire aussi: