Le politicien italien Matteo Salvini risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quinze ans.

En Italie, Matteo Salvini, figure de proue du parti populiste de droite Lega et actuellement ministre des Transports, fait face à des années de prison potentiellement. Il est jugé à Palerme, avec des peines potentielles allant de 6 à 15 ans. Ce procès a suscité l'émoi dans le pays, avec la lecture de l'acte d'accusation en justice pendant trois heures. Cependant, l'affaire semble avoir été mise de côté dans le contexte politique actuel, avec de nombreux pays européens discutant de rapatriements, d'abrogation des lois sur l'asile et de migrants suspects d'être des terroristes.

Le procès de Salvini, partenaire de coalition du Premier ministre Giorgia Meloni, a commencé en août 2019. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Giuseppe Conte, en coalition avec Beppe Grillo's parti protestataire, le "Mouvement 5 Étoiles" (M5S). Les deux partis étaient d'accord pour mettre fin à l'immigration en Italie, même si cela signifiait des mesures drastiques.

Les migrants, alors comme maintenant, arrivaient principalement en bateau de Afrique du Nord. L'île la plus au sud de l'Italie, Lampedusa, était généralement leur destination. La marine, la garde côtière ou même des navires marchands intervenaient pour secourir les bateaux en difficulté, mais pas toujours à temps. L'agence de migration de l'ONU estime qu'environ 26 000 migrants pourraient avoir péri en Méditerranée au cours de la dernière décennie.

Le 1er août 2019, le capitaine du navire de sauvetage Open Arms, exploité par l'organisation espagnole de bienfaisance du même nom, a demandé un "port sûr". Ils avaient secouru 124 personnes, dont 32 mineurs, qui étaient en grave danger en mer. Salvini a refusé de permettre au navire d'accoster au port de Lampedusa. Une bataille juridique a suivi, avec le Open Arms autorisé à accoster seulement 19 jours plus tard, suite à une décision de justice.

"Ce sont les gouvernements élus, pas les juges, qui doivent montrer la voie"

Salvini, tout comme maintenant au tribunal, a donné des raisons similaires à l'époque. D'abord, il a argumenté que le gouvernement, étant élu par le peuple, avait le droit de prendre des décisions sur l'immigration, et que les tribunaux ne devraient pas s'en mêler. "Ce sont les gouvernements élus, pas les juges, qui doivent montrer la voie."

Ce sentiment résonne dans les discussions politiques sur la télévision publique RAI. Salvini avait refusé de laisser les passagers du Open Arms débarquer, il a expliqué qu'il y avait peut-être des "terroristes" parmi eux. Le troisième raisonnement reste un argument clé pour le gouvernement de Meloni : "Défendre les frontières nationales, gérer une crise nationale et repousser une invasion étaient nécessaires."

L'organisation Open Arms a réussi à obtenir une injonction temporaire contre le blocus maritime du Open Arms le 19 août. Après avoir examiné les passagers, le ministère de l'Intérieur de Salvini a rapporté qu'il n'y avait pas de terroristes ou de personnes recherchées à bord. Le tribunal de Palerme a jugé que l'Italie avait la responsabilité de secourir et d'amener tous les individus, quelle que soit leur situation ou leur origine, dans un port sûr. L'Italie avait promis de le faire en signant la convention de sauvetage maritime.

Juste avant cela, une décision similaire avait été prise par le tribunal d'Agrigente. En juillet 2019, le capitaine allemand Carola Rackete était au centre de l'affaire. Tous les tribunaux italiens ont convenu que refouler les migrants en mer constituait une violation claire des conventions sur les droits de l'homme.

Il est intéressant de noter que le nombre de migrants en Méditerranée n'a pas diminué mais a augmenté l'année suivante, en 2020, malgré la ligne dure adoptée. Ce n'est qu'en concluant des accords de migration avec les pays côtiers nord-africains que ce nombre a été considérablement réduit les années suivantes.

Les statistiques révèlent un autre aspect. Depuis 2011, seuls un tiers de ceux qui sont arrivés en Italie ont également demandé l'asile là-bas. Bien qu'ils aient débarqué en Italie, ils ont déposé leurs demandes d'asile ailleurs, souvent dans des pays au-delà des Alpes, comme l'Allemagne. Selon les réglementations de l'UE, ils auraient dû le faire dans le premier pays d'arrivée, c'est-à-dire l'Italie, évitant ainsi le problème des expulsions.

Le parquet de Palerme allègue une série de graves violations de la loi dans le comportement de Salvini et d'autres officiels, potentiellement y compris d'autres membres du gouvernement précédent. La détention de Salvini des 143 migrants et membres d'équipage était manifestement illégale, remplissant le crime de privation de liberté. Il l'a fait intentionnellement, en ignorant les lois italiennes et les conventions internationales qui n'admettent aucune interprétation. Les officiels gouvernementaux doivent respecter les lois existantes. La peine minimale pour cela est de six ans de prison. Le droit italien, européen et international a été gravement tordu.

"Si l'Italie souhaite refouler les gens en mer ou aux points de contrôle frontaliers, elle devrait quitter l'ONU, l'UE et toutes les conventions relatives à la protection des droits de l'homme", a déclaré l'avocat et auteur Vitalba Azzolini.

L'avocate principale de Salvini, Giulia Bongiorno, doit présenter la plaidoirie de la défense le 18 octobre. Un verdict à Palerme est attendu d'ici la fin de l'année au plus tard. Bongiorno était ministre dans le gouvernement de 2019 avec Salvini et est maintenant membre du Sénat italien.

Pour Salvini, le procès de Palerme ne signifie pas nécessairement un revers dans sa carrière politique. Dans un premier temps, il a plaidé pour des campagnes de pétition nationales en Italie contre ce qu'il considère comme un "système judiciaire biaisé". Salvini mène une guerre contre une "justice libérale" qui semble entraver son rôle de défenseur des frontières en première ligne. On verra si cela renforce son soutien politique vacillant. Salvini l'espère Certainly. Silvio Berlusconi a réussi à renforcer son influence politique pendant des années en menant des campagnes similaires contre une "justice biaisée".

La Commission a exprimé son inquiétude quant au traitement des migrants en Italie, mettant en évidence la nécessité de respecter les conventions internationales des droits de l'homme. Dans le procès en cours de Matteo Salvini, le rôle des gouvernements élus dans la politique migratoire et les limites entre le pouvoir exécutif et le contrôle judiciaire sont passés au crible.

Lire aussi: